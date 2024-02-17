中國多地將劇烈降溫 體感從初夏急轉入冬

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（中央社台北17日電）受寒流影響，中國大陸大部分地區今天起至22日將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，體感仿佛從初夏急轉入冬。專家表示，雨雪冰凍天氣對春運交通不利，南方地區電力負荷也會明顯增加。

根據中國氣象局通報，從17日至22日，大部分地區平均氣溫普遍下降攝氏8至12度，部分地區氣溫將下降12至18度。同時並有大範圍雨雪冰凍天氣伴隨。

央視新聞指出，寒流強降溫影響時段為：17至18日西北地區；18至20日長江中下游以北地區；20至22日南方大部地區。長江中下游一帶暖冷格局大逆轉，上述部分地區累計降溫幅度將達到25度左右，「體感仿佛從初夏急轉入冬」。

中國中央氣象台首席預報員張芳華說，此次劇烈的降溫有兩個原因，首先是來自西伯利亞地區的冷空氣本身勢力強大，同時，由於寒流到來之前，中東部大部分地區氣溫已顯著回升，部分地區最高氣溫接近或突破歷史同期極值。因而，寒流來襲時會造成氣溫劇烈下降。

中國氣象局公共氣象服務中心高級工程師李筱竹說，18日8時至23日8時，需高度關注劇烈降溫和雨雪、冰凍、南方強對流天氣，以及北方大風、沙塵天氣對公路、鐵路、航空、水運等的影響，做好交通安全管理工作。

李筱竹並表示，雨雪低溫會導致南方大部分地區電力負荷較歷史同期明顯偏高；多地輸電線路有覆冰風險，將對電力設施安全有一定影響。

此外，中國中央氣象台生態和農業氣象室副主任何亮表示，降雪易導致部分溫棚和牲畜圈舍遭受雪壓垮塌，棚內果蔬、畜禽等受凍，須加以防範。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130217