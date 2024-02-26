中國基金經理人：陸股反彈趕緊賣 割肉也得儘早走

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（中央社台北26日電）創大波段新低的陸股春節後強勁反彈，滬指一度重登3000點大關。但曾是「小粉紅」的中國私募基金經理Leo卻建議投資人，趁著陸股這波反彈趕緊賣出，「割肉也得盡早地走」，理由是「國家能打的牌越來越少了，最慘的狀況還沒有到」。

德國之聲（Deutsche Welle）引述獨立記者袁莉創立的「不明白播客」17日播出對Leo的專訪，提到上述看法。

Leo表示，一般小的經濟週期就是3年半。從2021年第1季中國企業獲利的巔峰過後，便開始逐季下滑，2021年第2至4季、2022年全年到2023年第2季，按照原來的經濟週期規律，企業獲利本應開始向上反彈。然而，2023年第2季中國經濟表現遠不如預期，到第3季也不行，目前來看第4季應該還是不佳。

他指出，中美關係不太好，且中國政府2023年7月推出的「31條文章」（指2023年7月14日發布內含31項條文的「中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見」）中，人們發現從第20幾條之後，卻有一大堆關於「要一切忠於黨，什麼亂七八糟的」的表述。

Leo提到，陸股最近雖然被拉升，但它存在的諸多大的問題仍然沒有出清、沒有解決。此後，陸股還是會發生「更慘的狀況」，而「最主要、最慘的東西它（還）沒發生」，「這個市場就不會見底，後邊漲多了，它又會跌下去」。因此，他便趁著這波反彈出清持股了。

他認為，因為陸股仍然是「政策市場」，反映的是政策的變化。除非政策又回歸到鼓勵民企，像是巨頭公司的黨支部全部取消了，「又讓民企幹活了」，大家才會相信這些，跟著一起投資。

Leo直指，現在是「看不到了啊」，所以還要追蹤這些民企的狀況。因為科技、創新等領域，更多的都是需要靠民企去推動的。

報導指出，Leo以前是個「小粉紅」，一直都看多中國前景。但他在訪談中直指，「國家能打的牌越來越少了，最慘的狀況還沒有到」，所以波段底部是「深不可測的」。所以他都建議自己的親友趁這波反彈，趕緊出清持股，「割肉也得儘早地走（意指認賠出清）」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130226