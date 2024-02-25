中國國企廣設人民武裝部 分析：消弭動盪便於動員

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（中央社台北25日電）2023年起，中國從沿海大城市到內陸的國企及民企，相繼成立源於毛澤東時代的「人民武裝部」，引起議論及揣測。多名專家認為，除了便於戰時動員，當局廣設「人民武裝部」意在消弭中國國內目前經濟低迷可能產生的社會動盪。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，2023年起，中國包括內蒙古、湖北武漢、廣東惠州及上海等地的多家國企及民企，就先後成立「人民武裝部」。其中包括同年5月的內蒙古大型民企蒙牛集團、此後的武漢農業集團，以及9月間引起關注、屬於國企的上海城投集團。

報導提到，2023年9月28日，上海城投集團成立「人民武裝部」的會場，坐在台上的7人中有4人是共軍軍官，其餘3人才是集團主管，遭到部分中國網友議論乃至嘲笑。

「人民武裝部」是中共第一代領導人毛澤東執政時期的產物，始建於1950年6月，中國的縣級行政區政府曾長期設有人民武裝部，自1996年4月1日起才改納入共軍建制。而在1960至1970年代，更基層的人民公社、大中型廠礦、大專院校等也設有人民武裝部。至今，大專院校仍保留著人民武裝部的編制。

2023年10月26日，中國國防部發言人吳謙在回答國企設立人民武裝部的提問時說，國企的人民武裝部是中國「國防體制的組成部分」，是黨在國企中的武裝工作部門，是政府在國企中的兵役工作機構。是「依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求」。

美國智庫和平研究所（USIP）中國項目學者施道安（Andrew Scobell）曾表示，人武部的死灰復燃不一定意味著中國正為戰爭做準備，但顯示中國似乎正朝向重新軍事化，旨在成為一個衛戍國家（garrison state）。

雪梨科技大學中國研究負責人馮崇義對此表示，中共重新成立「人民武裝部」，最大的目標就是要把會造成社會動盪的「不穩定因素」先行排除。

而施道安也認為，中國當局在企業廣設「人民武裝部」，可能更多地是針對中國國內目前經濟低迷，可能引發的各種騷亂事件。

持相同看法的美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國際防務研究員何天睦（Timothy Heath）指出，廣設人民武裝部是中國領導層對國內社會穩定局勢擔憂的表現，這一部門可在維護國內安全方面發揮重要作用，充當企業、社會和安全力量之間的聯絡人，同時弘揚愛國主義，監督中共指令的執行情況。

何天睦並認為，重建人民武裝部，也與中共總書記習近平更大力度整頓中國軍隊有關。長遠來看，將一些職責委託給民兵部隊，除了節省共軍的資源，也可提高國防動員的能力。（編輯：邱國強／陳鎧妤）1130225