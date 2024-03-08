盧沙野：中國的光已藏不住了 現在是一頭大象

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（中央社台北8日電）中國駐法國大使盧沙野6日說，大國要有大國的樣子，中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你成為一頭大象了，你不可能再躲在樹後面。」

盧沙野去年當選中國全國政協委員，近日返國出席全國政協委員會議。他6日在北京接受中國青年報專訪時，作以上表示。

身為中國「戰狼外交」代表人物，盧沙野這一番愛國言論，今天再度躍為大陸社群熱搜話題。

據報導，盧沙野說，如果一個國家要擴大自己在國際上的地位和影響，就要更積極參與全球治理和多邊事務。

他聲稱，過去比較貧窮的時候，西方國家和中國打交道是「俯視」，但現在基本上是「平視」，個別情況下可能更是「仰視」。

盧沙野還稱，大國要有大國的樣子，不能夠像過去那樣一味地「韜光養晦」了。「這光也韜不住了，晦也養不住了，你成為一頭大象了，你不可能再躲在樹後面。」

盧沙野這一番「中國光已藏不住了」的言論，今天再度掀起熱議。在微博相關討論區，許多愛國網友表達支持，稱中國「急需這樣鷹牌的外交官」，認為他應該升任外交部長。

但也有大陸網友批他「口出狂言」，譏稱「準備向多少國宣戰呀，我的瓜都備足了」、「大使說的很對，今年開幹吧」；還有網友指盧沙野「上次闖禍沒擼他，原來位置穩得很」。

盧沙野在駐法大使任內頻出戰狼式言論，引起法方數度反駁表達不滿，但他依然官位穩固。

去年4月，盧沙野接受法國LCI新聞台專訪中談到烏克蘭問題時稱，根據國際法，烏克蘭等前蘇聯國家沒有「有效主權國家地位」。這一說法引起軒然大波，多個蘇聯前加盟國表達強烈抗議。事後一度傳出他將被召回調職，遭中國外交部否認。（編輯：楊昇儒）1130308