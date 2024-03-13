國泰航空轉虧為盈 疫情後首度配發股利

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（中央社台北13日電）國泰航空公司今天發布業績顯示，因為疫情連續虧損3年後，2023年轉虧為盈，營收年增85.1%，獲利港幣97.89億元（約新台幣395億元，下同），自2019年以來首度向股東配發股利，每股0.43元。

不過公告顯示，國泰的客運航班迄今僅恢復至疫情前的7成，推遲全面復常計畫至2025年第1季，主因指向先前重組策略錯誤。

國泰航空13日發布2023年業績公告，國泰集團（包括航空公司、附屬公司及聯屬公司）2023年收益944.85億元，年增85.1%；股東應得盈利97.89億元，2022年則為虧損66.23億元，實現轉虧為盈。

公告顯示，2023年是國泰2019年以來首次出現獲利，經歷3年疫情後，旅遊需求顯著飆升，以致供不應求，為上下半年帶來高收益率及強勁的財務表現。由於業績強勁，國泰2019年以來首次向普通股股東配發股利，每股普通股0.43元。

國泰航空股價今天因此走高，下午在港股以9.1元作收，漲幅高達5.76%。

公告稱，國泰客運航班將於第2季恢復至疫情前80%，但延後了全面恢復的時間表，由過去預測的2024年底改為2025年第1季。

港媒星島網指出，事實上，國泰在疫後重建鬧機長荒，包括在早前的聖誕新年長假大量取消航班，並涉及不少港人熱門旅遊地點；當時集團宣稱12月是流感季節，機師因病缺勤較預期為多。國泰行政總裁林紹波多次對有關事件致歉，認為已令品牌聲譽及客戶對國泰信心產生負面影響。

香港航空機組人員協會主席韋瑟里特（Paul Weatherilt）此前批評，問題源於2020年國泰大規模重組計劃出現策略錯誤，很多經驗豐富的機長或副機長被裁，影響航班復常能力。

對於人手短缺問題，林紹波表示，將尋求一切可行的方法，繼續積極進行招聘及培訓；計劃在2024年增加約5000名員工，按年增加約20%。

根據國泰航空此前發布，2023年全年載客量突破2000萬人次，較2022年大增541.5%。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130313