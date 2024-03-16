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23條立法 前南早總編：批評政府不像以前隨心所欲

2024/3/16 18:34
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（中央社台北16日電）香港立法會正全速審議基本法23條草案。香港南華早報前總編輯王向偉表示，23條立法後，媒體仍可以批評北京或香港政府，但跟2019年以前相比，需要更多的智慧，更好的手腕，不像以前可以「隨心所欲」。

王向偉14日接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目訪問時指出，中國前領導人鄧小平當年會見基本法起草委員會時曾說，1997年之後香港人批評中國共產黨是允許的，但如果把香港變成一個在民主的幌子下反對中國大陸的基地，那就非干預不可。

他說，基本法23條立法後，如果涉及北京或香港政府做錯的地方，媒體是完全可以批評的，只是媒體要遵守法律，以事實為依據。

劉慧卿提到，明報此前連香港政治漫畫家尊子的漫畫都要停刊，王向偉則回應，「那是明報自己做的」，不認為與政府有關。

在現場的記者提問，媒體在23條立法後還能批評北京或香港政府嗎？香港人在外國媒體工作，會有安全問題嗎？

王向偉說，記者只是做一份工作，沒有取得國家機密便沒問題，現在很多問題是涉及國家機密，而且「很多時候，空間是自己爭取出來」。

不過王向偉也說，2019年前香港是多麼自由，國安法實施後及23條立法後，「你還可以批評，只不過跟2019年之前相比，你可能需要更多智慧，更好的手腕，你還是可以批評，但不像19年前你可以隨心所欲。」

王向偉又說，很多香港人認為23條不應立法，但他認為港人不能老是活在過去，「過去的事情已經過去，已是歷史」。港人應在當前的情況下，思考如何讓香港保持國際城市的特色，令外國投資者回來。

這次是王向偉兩個月內第二次接受劉慧卿節目訪問，他上次在訪問中批評香港官員都在「躺平」，認為國安法實施後北京全面管治香港，就只聽從北京；而一些政治精英只顧討好北京，學習享樂主義。

王向偉在這次訪問再談及有關香港管治，指沒有看到香港官員檢討香港面對的重大問題及提出解決方法，「每次別人批評香港的時候，官員立即非常義憤填膺，說你批評我不對」，但事實沒有改變，就是「香港現在非常落後了」。

他又指，港官只說香港現在面對的困境，都是外部因素、地緣政治緊張造成，以及供應鏈受阻，從來沒有認真檢討自己。

王向偉提到，在香港房價、股價下跌之際，此前港府財政預算案提出花大筆金錢放煙火和無人機，並沒有任何長遠規劃；他質疑是否應拿錢來幫助社會上貧窮的人。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130316

#香港
#劉慧卿
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