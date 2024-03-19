官媒披露湖南棚屋改建造假 地方政府拿錢沒辦事

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（中央社台北19日電）老舊棚屋改造是北京當局力推的重大民生工程，但中國官媒披露，湖南若干鄉鎮棚戶區改造涉造假，像是已改建為商業街的項目，也能通過棚屋申請改建，但官員的回覆卻是傷害很大別再講了。

中國央廣網今天報導，棚戶區指城鎮建成區範圍內，居住密度高、使用年限久、房屋品質差、市政基礎設施不健全等居住環境髒、亂、差的房屋。

報導說，棚戶區改造主要三種模式：新建安置房屋、貨幣安置及環境綜合整治。

但中國央廣總台記者走訪湖南省邵陽市洞口縣，赫然發現地方政府向上級申報的多個棚改項目涉嫌造假。

報導說，洞口縣高沙鎮中和社區棚戶區改造案共1500戶總投資人民幣9000萬元（下同，約新台幣3億9600萬元），其中安置房原預計蓋1200戶，貨幣安置300戶，本應於2014年12月動工，2015年12月完工。

另據湖南省棚改項目資訊備案表，位於植物油廠的洞口縣竹篙塘社區棚戶區改造案，總投資4600萬，總面積3萬5200平方公尺，總戶數400戶，200戶貨幣安置，綜合整治110戶，另闢建安置房90戶，按表早於2016年告成。

此外，位於高沙鎮的高沙酒廠棚戶區改造項目，總投資3800萬，總戶數223戶，其中貨幣安置123戶，建設安置房60戶，綜合整治40戶，並原定安置房的開工和落成均於2016年。

不過央廣總台記者訪問中和社區民眾：「這條街沿線有進行過棚改嗎？有建安置房嗎？2015年的時候上面有撥付資金說要給你們進行棚改。」所獲得的答覆都是「沒有」、「沒有聽過。這都是老房子沒有改造過」。

至於竹篙塘社區的村民告訴記者，這裡還是廢棄多年的植物油廠房沒有棚改。

記者追問：「週邊有沒有棚改安置房，有聽說嗎？」、「有200戶是貨幣安置的，拿錢走人的」、「週邊有沒有修路？這個項目是2016年的項目。」所獲得的答覆同樣是沒有、根本沒有什麼改造過的安置房。

有關修路工程，村民說：「我們這個路都是前年修的，還都是我們到處到村裡去吵，才把這條路修好。」

中國央廣總台記者隨後來到高沙酒廠棚戶區的改造點，當地卻改建成商業街。

民眾曾先生說：「整個商業步行街2014年就已經修建完成，但在2016年又被申請了223戶的棚戶區改造。」

經深入追查又發現，已建成商業不動產又申報棚改在洞口縣不只一處，像是2015年實施的洞口縣楴燃大廈、救控中心區域棚戶區改造也是如此。

報導指出，洞口縣住房和城鄉建設局局長王建平找到曾先生並告訴他，當年的棚改項目確實存在一些弄虛作假的情況。

王建平說：「你講的植物油廠也好，酒廠也好，以這個（棚改）名義搞週邊配套建設了。上報的申報棚改戶資訊裡面有不實事求是的，肯定有假的，我們後來查核了，這個是事實，有多少不實我沒有準確數字。」

王建平指出：「如果你（曾先生）再去講其他所有的項目怎麼樣的話，我覺得這個傷害就很大了，不要再講別人了。」

報導說，棚改項目的申報有嚴格的審核程序，專案經費必須專款專用。洞口縣的棚改工程到底還有哪些違規之處？時隔多年，個別棚改項目根本不存在，難道就無人知曉嗎？中央和省級撥付的補助金用在了哪裡？（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130319