邯鄲初中生殺人案震驚社會 留守兒童議題又獲關注

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（中央社台北20日電）河北邯鄲初中生被同學殘酷殺害事件震驚中國社會，存在已久的農村留守兒童問題再次被關注。分析指出，案件背後顯示社會、家庭與教育等機能全數喪失，同時，大眾對於農村留守兒童心理健康的關注太少。

「留守兒童」是指因父母前往城市工作而被留在家鄉並寄宿在親戚家中，長期與雙親分居的兒童。

綜合美國之音、德國之聲、美聯社報導，有不少研究顯示，留守的兒童和少年中，不少人因為缺乏應有的家庭關愛，身心成長受到諸多不利的影響。而對於他們的父母而言，因為工作與戶籍制度等問題，難以將孩子帶到城鎮中。

報導指出，留守兒童缺乏父母的照顧是一個長期存在的社會問題，同時撫養、教育責任的歸屬也是另一個困境，因為許多人認為學校和政府應該對兒童的教育負責，但這代表，如果相關政府部門和學校不能「有效地」教育這些孩子，那麼這個未成年人很可能會陷入教育真空。

據報導，對於許多留守兒童來說，學校更像自己的家，而在真正的家中反而很難找到這樣的感覺。因為許多孩子的學習狀況都很困難，留在家中的爺爺奶奶往往教育程度低，對教育力不從心。

這樣的情形最終成了一個無解的循環，「學習成效不彰，許多留守兒童想要快點離開學校，並像自己的父母一樣到城裡打工」。

由微信公眾號「蕨經」於19日發表的「邯鄲留守兒童殺人事件，是這個社會成年人的悲劇」一文，在中國網路上獲得不少的回響。

文中提到，懷疑留守兒童「天然有問題」這個思維方式沒錯，就像擔心孤兒天然更加缺愛、更容易罹患心理疾患一樣，這本身沒問題。

問題是，「思考到了留守兒童這一步就戛然而止了？以為問題只在於留守兒童，甚至到最後連是什麼造成了留守兒童都忘記了。把所有髒水一盆子全潑向留守兒童，好像留守兒童是半夜裡突然出現在半空中的惡魔一樣」。

文章稱，即使經歷過短暫團聚，也難以改善留守兒童對父母的思念和情感依賴，以及由於家庭分離而導致的孤獨、悲傷和沮喪感。更不用說，3年的疫情令許多家長無法回家，加劇了留守兒童的孤獨和焦慮。

文中批評，在這由成年人主宰運行、號稱文明的社會裡，「成年人沒有想過這個社會的運行方式，那麼多年來讓多少留守兒童教育受阻、對他們的身心施加過多麼巨大的壓力」。

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根據中國國家統計局、聯合國兒童基金會和聯合國人口基金聯合發布的「2020年中國兒童人口狀況」的報告，2020年留在家鄉，特別是與教育程度較低的祖父母一起生活的未成年人有近6700萬，其中城鎮留守兒童2516萬人，農村留守兒童4177萬人。

另據中國教育部去年8月發布的最新統計資料，2023年，義務教育階段的農村留守兒童的數量是1550.56萬，代表仍有數千萬孩子處於和父母長期分離的狀態。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130320