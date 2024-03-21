中國水資源短缺 推出首部節約用水法規

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（中央社台北21日電）中國國務院昨天公布「節約用水條例」，自2024年5月1日起施行，將對主要農作物、重點工業產品和服務業等實行用水定額管理；對行政區域實行年度用水總量控制。官方稱，中國水資源短缺形勢嚴峻。

綜合新華社、央視報導，「節約用水條例」是中國首部節約用水行政法規。相關部門負責人稱，中國人多水少，水資源供需矛盾突出，節水是解決水安全問題的關鍵。

官員並稱，中國水資源短缺形勢依然嚴峻，水資源剛性約束不足，節水工作仍面臨用水管理有待加強、節水措施有待完善、激勵政策有待健全、監督力度有待加大等問題，需要採取有力措施確實加以解決。

報導稱，中國淡水資源人均擁有量僅為全球平均值的1/4，是全球13個貧水國家之一，節水是中國治水的首要任務。

數據顯示，生產1公斤糧食需要1噸水，1公斤牛肉需要15.5噸水，1噸鋼鐵需要10到20噸水。近幾年，中國年用水總量徘徊在6000億立方公尺上下。

「節約用水條例」明定加強用水管理。對主要農作物、重點工業產品和服務業等實行用水定額管理；按行政區域對年度用水實行總量控制；對用水達到一定規模的單位實行計畫用水管理；對節水潛力大、使用面廣的用水產品實行水效標識管理；水資源嚴重短缺地區、地下水超埰地區應當嚴格控制高耗水產業項目建設。

這項條例並要求完善節水措施。推進農業節水增效，引導農業生產經營主體合理調整種植養殖結構和農業用水結構；推進工業節水減排，要求工業企業採用先進、適用節水技術、工藝和設備；推進城鎮節水降損，全面推進節水型城市建設；促進非常規水利用。

條例還提出，健全農業用水精準補貼機制和節水獎勵機制；對符合條件的節水專案給予補助；引導金融機構加大對節水專案的融資支持力度；鼓勵發展節水服務產業；支持展開水權交易；將節水目標完成情況納入對地方人民政府及其負責人考核範圍。

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這項條例也嚴格法律責任，對使用官方明令淘汰的落後的、耗水量高的技術、工藝、設備和產品等違法行為，規定了相應的法律責任。

中國司法部相關負責人指出，對侵占、損毀、擅自移動用水計量設施或者干擾用水計量，高耗水工業企業用水水準超過用水定額，且未按期進行節水改造等違法行為，規定了罰款、吊銷取水許可證等嚴格的行政處罰。對使用國家明令淘汰的落後的、耗水量高的技術、工藝、設備和產品等違法行為，規定依照水法的有關規定給予處罰。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130321