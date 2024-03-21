破產遭強制清算 中國鋼鐵貿易商頻傳爆雷事件

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（中央社台北21日電）據第一財經報導，中國多家鋼貿商出現爆雷事件，大批鋼貿商面臨破產、遭強制清算、下落不明等困境。這樣的現象可能與鋼材價格下跌、產能過剩、房地產項目減少等因素相關。

今年春節後，包頭市玉侖鋼鐵貿易有限責任公司，以收取冬儲訂貨為由，預收客戶預訂螺紋鋼的保證金，但該公司未到鋼廠訂貨，將款項收進自家口袋，導致無法正常交貨而爆雷，涉案款項達人民幣1億元（約新台幣4.4億元）。不過涉案款與公司註冊資本額為500萬元及實繳資本額163.6萬元相差過大，第一財經記者為核實爆雷情況嘗試聯絡這家公司，但電話均未接通。

位在四川的寶恩嘉創商貿有限公司也發生類似情況，第一財經引述業界人士消息表示，這間公司年前以冬儲為由預收幾萬噸螺紋鋼貨款，向大部分公司預收20%的保證金，小量訂單則是預收全額款項，但預收部分沒有到鋼廠訂貨，導致交不出貨。

除了鋼貿企業爆雷事件頻傳，報導稱還有大批鋼貿企業已進入破產清算階段。

根據「全國企業破產重整案件信息網」，無錫百安鋼鐵貿易有限公司、南通昌億鋼鐵貿易有限公司、啟東寧鑫鋼鐵貿易有限公司等鋼貿企業，都被法院裁定破產，更有不少鋼鐵貿易商遭到強制清算。

此外，武漢市金屬材料流通協會也於3月初發布風險提示函稱，去年八月，四川、江蘇、浙江、貴州等地，以及春節後成都、包頭等地相繼出現鋼鐵貿易商爆雷事件，單戶最高涉及被騙近千萬。

報導引述業界人士觀點，認為鋼鐵貿易商頻傳捲款、破產等情況，可能是鋼材價格下跌、產能過剩、房地產項目減少等原因，雖然爆雷事件幾乎每年都會發生，但對今年市場抱持更悲觀看法。

據鋼鐵業專業網站「我的鋼鐵網」顯示，上海螺紋鋼指數由每噸3963元下降至每噸3544元。「我的鋼鐵網」首席分析師曹劍勇分析稱，鋼材各品種利潤自2019年持續下滑，其中螺紋、熱軋、中板、鋼坯的利潤均值已到近五年低點，如今鋼貿企業利潤空間縮小，貿易商會在加工費、服務費上爭取利潤。

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大型鋼貿企業高管表示，自去年下半年開始，房地產減少新增項目，多個基建項目延期、取消，這類因素影響鋼鐵需求釋放，導致地產業、基建業疲弱，也影響工程機械行業。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，傳統鋼鐵貿易商多採用囤貨待漲的經營模式，有些人甚至會以貸款、融資等方式採購，但鋼鐵價格近年持續下降，導致冬儲囤貨的鋼材價格逐步縮水，虧損嚴重，因而也就出現較多的問題企業。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130321