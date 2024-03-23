北京智庫：美軍偵察機去年頻抵近中國大陸

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（中央社台北23日電）北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」發布報告指出，美軍去年在南海及周遭的軍事行動有增無減，更開始大規模運用無人平台，並出動大型偵察機偵察約1000架次，頻繁抵近中國海岸。

中國媒體環球時報今天報導，南海戰略態勢感知計畫22日在北京發布上述報告指出，美軍去年持續加強南海及周遭的抵近偵察、穿越台灣海峽、前線存在、戰略巡航、演習演訓和戰場建設等行動。

其中美軍陸基大型偵察機在南海的出動頻率約為1000架次，與2022年大致持平，約100架次逼近中國大陸及海南島領空，多數距離領海基線不足30海里。

此外，美軍去年在南海的戰略平台活動持續強化，先後派遣「尼米茲號」（USS Nimitz, CVN 68）、「雷根號」（USS Ronald Reagan, CVN 76）及「卡爾文森號」（USS Carl Vinson, CVN 70）3個航空母艦打擊群6度進出南海，多取道巴士海峽（Bashi Channel）。

而美國空軍則累計出動16批30架次的B-52H或B-1B轟炸機在西太平洋巡航，比2022年的20架次大幅提升。轟炸機的部署和作戰演練，逐漸成為美國加強與「印太」國家軍事合作的重要關聯。

美軍出沒南海的轟炸機主要部署在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），但2023年罕見在多個盟友夥伴國機場起降，例如去年6月美軍2架B-52轟炸機首次降落在印尼。

南海戰略態勢感知計畫主任胡波表示，2023年美國海軍航艦打擊群在南海地區的出沒頻率，與2022年相仿但低於2021年，不過單次在南海的部署時長，顯著高於2022年的10至20天與2021年的4至5天。

有別於2022年美國航艦打擊群多經由聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）、明多羅海峽（Mindoro Strait）等菲律賓群島水道進出南海，2023年美航艦打擊群11次的進出，9次走巴士海峽。

胡波說：「美軍航母打擊群進出南海回歸正常，一方面可能是因為經過近幾年訓練，美航母打擊群對菲律賓群島水道的熟悉和使用已達相當程度，另一方面，也表明，美對於當前的台海和南海局勢不如前幾年那般焦慮。」

報告另指出，據不完全統計，2023年美軍在南海及週邊地區（東至菲律賓海，南至澳洲）累計開展大型演習演訓107次（中小型的演習訓練數千次），頻率與規模較2022年增加。

在107次演習中，單邊演習9次、雙多邊演習98次。演習兵力包含美國海軍、空軍、陸戰隊、陸軍及海岸防衛隊等各軍種。

報導還說，美國不斷拉攏盟友和夥伴國展開雙邊或多邊軍事演練，在南海及周邊地區的聯合演習對象，包括東協（ASEAN）各國、英國、印度、法國、加拿大、德國等域外國家。

其中日本參與次數名列第一達80場，澳洲次之達16場，而且美國與域內外各國的演習中，數個多邊年度大型演習規模及盟國與夥伴國的參與程度均有所提升。

從演習地點而論，2023年美國恢復和亞太國家的高密度大型聯合演習，不少演訓的地點由傳統演習區域轉移或擴及至西太平洋重要地區。

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胡波表示，許多演習地點移師西太平洋地區，顯示美國正有意識加強部隊在西太平洋，特別是「第一島鏈」附近的軍事部署和作戰演習，戰略針對性不言而喻。

分析2024年美軍在南海的動態，胡波指出，2024年恰逢美國大選，為保持在南海海域軍事威懾，美軍將強化南海的軍事行動，越逢美國國內有大事，美國勢必加強敏感區域加強軍事存在，保持進攻性的嚇阻。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130323