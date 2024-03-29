中國足協發布舉報假球新規 最高獎金8.8萬元

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（中央社台北29日電）延燒多時的中國足壇貪腐案近期陸續判刑，在此同時，中國足協發布了舉報「假賭黑」的新規，對於提供有效線索並經查實的舉報人，最高給予人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）獎金。

據中新社、第一財經報導，中國足協28日在官網公布「中國足球協會『假賭黑』問題舉報處理暫行辦法」，鼓勵球迷和從業人員積極參與「假賭黑」專項治理，提供相關舉報線索和證據。

根據這項辦法，「假賭黑」的定義是指因運動員、教練、裁判和相關從業人員違反體育競賽規則或違背體育道德，導致比賽過程或結果發生不當改變等違法違規違紀行為。舉報範圍囊括足球職業聯賽、中冠聯賽、青少年比賽等中國足協及其會員協會舉辦的各類足球賽事活動。

舉報人可藉由電話、電子郵件、郵寄信件等方式提供相關舉報線索和證據，對於線索清楚、內容具體、可查性強的舉報，中國足協將組織調查組進行調查處理，並向舉報人回報處理結果。

這項辦法也針對舉報人設置獎勵措施，對於提供有效線索並經查實的舉報人，將給予人民幣2000至2萬元不等的獎勵；對於多次提供有價值線索的舉報人，特別是在查處「假賭黑」問題中發揮關鍵作用的舉報人，將給予特別獎勵。

中國足協強調，對舉報人提供的個人資訊和證據進行嚴格保密，確保舉報人的隱私安全。同時對於不實舉報或惡意舉報，以及在調查過程中提供虛假證據或資訊的人員，追究相應責任。

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另一方面，中國足協也宣布將從新聞媒體、球迷組織間聘請多名監督員，聽取中國足協關於足球重點工作情況的通報，並參加足球職業聯賽、青少年比賽、裁判選派等活動的監督工作。

中國足壇貪腐案近期陸續宣判，中國足協前主席陳戌源受賄人民幣8103萬元遭判處無期徒刑；中國足協前副主席、中國田徑協會前主席于洪臣因受賄罪被判處有期徒刑13年；中國前國家男足主帥李鐵被控5項罪名，涉案金額逾人民幣1億元，李鐵當庭表示認罪，法庭宣布擇期宣判。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130329