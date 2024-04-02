中國發改委邀家電業者座談 宣示抓緊消費品舊換新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國國家發改委主任鄭柵潔今天針對中共中央推動的「消費品以舊換新」政策，首度邀集6家民營家電、物流企業負責人舉行專題座談會。他 說，發改委會把推動汽車、家電以舊換新和家裝廚衛「煥新」辦好，並抓緊建立相關工作機制。

中國國家發改委今天在官網發布，鄭柵潔今天上午主持召開「大規模設備更新和消費品以舊換新」第1次專題座談會，邀集京東、美的、海爾、格力、雅迪、格林美等6家民企負責人座談交流。

根據發布內容，鄭柵潔聽取與會民企負責人對「消費品以舊換新」工作的訴求建議，並就下一步落實相關工作深入交流討論。而與會民企負責人則詳細說明各自企業生產經營情況，以及對「消費品以舊換新」工作的考慮，同時提出具體意見建議。

鄭柵潔表示，中共中央、中國國務院決定推動「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」，既能「促消費、拉投資」，又能促進節能減碳、增加先進產能，還能讓更多高品質耐用消費品進入居民生活，是「惠民利企、一舉多得促進高質量發展」的決策部署。

他指出，中國國家發改委下一步將抓緊建立「設備更新和消費品以舊換新」工作機制，與有關部門一同充分發揮經營主體作用，更好發揮政府引導作用，打好政策組合拳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭柵潔說，中國國家發改委並將強化資訊、智慧技術等科技支撐，推動汽車、家電以舊換新和家裝廚衛「煥新」，「真正把這件實事辦好、把好事辦實」，讓企業和老百姓享有更多獲得感，紮實推進中國經濟高品質發展。

中共總書記習近平2月間在中共中央財經委員會議上提出，要推動新一輪「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。中國國務院總理李強3月28日則召開會議，強調要紮實推動這項政策，以「更新換代」有力促進經濟轉型升級和城鄉居民生活品質提升。（編輯：邱國強）1130402