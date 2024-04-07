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中國連續17個月增持黃金 3月底達7274萬盎司

2024/4/7 19:59
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（中央社台北7日電）金價持續攀高之際，中國持續擴大黃金持有。中國人民銀行（央行）公告，3月底黃金儲備達7274萬盎司，為連續第17個月增加黃金儲備；有學者認為可能與地緣政治風險加大避險部位有關。

在預期美國今年將降息外加地緣政治緊張局勢升高下，金價4月4日首次登上每盎司2300美元。

陸媒第一財經今天報導，4月7日，中國央行公布數據顯示，中國3月外匯儲備為32456.57億美元，先前為32258.17億美元。另中國3月底黃金儲備7274萬盎司，2月底為7258萬盎司，為連續第17個月增加黃金儲備。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫今年1月表示，2024年美國政府債務問題將繼續進行，美債市場波動性仍存，逐步降低美債在外匯儲備中的比重，有利於提升中國儲備資產的安全性。

王有鑫提到，在國際貨幣體系逐漸向多元化方向演變的背景下，黃金兼具支付功能和保值升值特性，是儲備資產多元化的重要方向之一。

另光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華今年2月分析，中國官方連續增持黃金有助於分散風險；從趨勢看，各國外匯儲備資產多元化趨勢進程有所加快，以降低對單一貨幣及資產的過度依賴。增加黃金儲備，還可有助於提升在國際市場的信譽與融資能力。

不過，中國大買黃金背後也恐是因應地緣政治風險。

中國人民銀行江蘇省鹽城市分行研究員陳鴻祥曾表示，「在中美博弈加劇、台海衝突的背景下」，要警惕美國對中國複製金融制裁模式，中國應「未雨綢繆」，確保金融及經濟穩定。（編輯：唐佩君/邱國強）1130407

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