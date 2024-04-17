惠譽下調中國6家國有銀行評等展望

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（中央社記者張淑伶上海17日電）國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）16日將中國6家國有銀行的評等展望自穩定調低至負面。這是自9日將中國的主權信用評等展望自穩定調整至負面之後的相關舉措。

根據惠譽官方網站，這6家被下調評等展望的銀行分別是：中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。

惠譽在9日將中國的主權信評展望由「穩定」轉為「負面」，反映出中國公共財政前景面臨的風險攀升。在從依賴房地產的成長模式轉型至可持續模式的過程中，中國經濟前景須應對愈來愈多的不確定性。

惠譽表示，這6家國有銀行的發行人違約評等受其政府支持評等影響，中央政府在這些銀行承壓時，及時向其提供支持的可能性非常高。惠譽將這些銀行評等展望自穩定調整至負面，以反映中國主權評等展望的調整。

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惠譽並指出，自2008年以來，中國銀行業體系發展增長迅速，截至2023年末，銀行業總資產達人民幣417兆元（約新台幣1835兆元），占2023年國內生產毛額（GDP）的比例達到330%左右；其中6家國有銀行的資產總額行業占比40%以上。

中國目前有20家官方認定的重要性銀行（D-SIB），其資產總額行業占比近70%。惠譽認為，銀行業的龐大規模以及D-SIB數量較多制約了政府支持銀行業的能力。（編輯：唐佩君）1130417