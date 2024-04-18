拜登擬將中國鋼鋁稅率增至3倍 中：採必要措施維權

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（中央社台北18日電）針對美國總統拜登昨天表示，他將敦促美國政府將中國鋼鐵及鋁關稅稅率提高到現行的3倍多，中國外交部發言人林劍今天說，中方要求美方尊重公平競爭原則，立即停止針對中國的貿易保護主義措施，中方將採取一切必要措施維護自身正當權利。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，林劍在回答媒體相關提問時，作上述表示。

林劍說，作為原則，中方一貫要求美方確實「尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則」，立即停止針對中國的貿易保護主義措施，中方將採取一切必要措施，維護自身的正當權利。

林劍還說，他想問問美方，（拜登）這些話「到底是在說中國，還是美國自己」？

美東時間17日，拜登（Joe Biden）前往美國鋼鐵工業重鎮、賓夕法尼亞州匹茲堡，向美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）會員發表演講前，有媒體報導，拜登將在演講時宣布，他會敦促美國政府將中國進口的鋼鐵及鋁製品關稅稅率增至現行的3倍，引起中國方面強烈關注。

根據報導，拜登在演講中直指，中國鋼廠生產的鋼鐵遠高於中國需求，導致中國以不公平的低價向全球市場傾銷多餘的鋼鐵，「價格低到不公平，中國鋼廠不用擔心獲利，因為中國政府會高額大量補貼」。

拜登更表示，「他們（中國）這不是在競爭，他們是在作弊」，「我們已經在美國看到損失」。早在2000年代初，中國鋼鐵就開始在市場上流通，充斥賓州及俄亥俄州各地的鋼鐵市場，導致當地鋼鐵產業受到嚴重打擊。2000至2010年，這兩州就有超過14萬名鋼鐵工人失業，「能讓這種事再發生嗎？」。

他指出，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）正在調查中國政府在鋼鐵和鋁方面的貿易行為，如果證實有反競爭的情形，他會敦促戴琪將中國鋼、鋁稅率提高到25%，而目前這些產品的關稅僅有7.5%，或根本不加徵關稅。

同時也將與墨西哥合作，防止中國商品繞道墨西哥進口，規避美國關稅。

就在拜登在匹茲堡作上述表態的同時，美國貿易代表署（USTR）宣布將對中國在造船、海運和物流領域的貿易行為展開調查，被視為是對美國相關產業工會強烈訴求的具體回應。

近幾屆美國總統大選，擁有20張選舉人票的賓州，由於選民政黨傾向不甚明顯，一直是左右選局關鍵的「搖擺州」。拜登近日密集在賓州演講拜票，加上美國政府同步推出上述措施，被美國政壇視為是在與前總統川普（Donald Trump）爭奪選票之舉。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130418