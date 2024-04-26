中國通過關稅法 分析：將反制加徵關稅

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（中央社台北26日電）中國全國人大常委會今天表決通過「關稅法」，將於12月起施行。路透社分析，中國通過此法是對可能向其徵收關稅國家釋放中國將予以反擊的訊息，更有學者以「核威懾」比喻。

新華社報導，中國14屆全國人大常委會第九次會議26日表決通過關稅法，將於今年12月1日開始施行。此次通過的關稅法共有7個章節，包括總則、稅目和稅率、應納稅額、稅收優惠和特殊情形關稅徵收、徵收管理、法律責任與附則。

北京國家會計學院副院長李旭紅表示，頒布關稅法將為進出口秩序、關稅徵收及繳納等提供制度保障。在推進中國治理現代化中，加快稅收立法對優化稅收營商環境、充分發揮稅收具有積極意義。

路透社報導，自中國國家主席習近平於2012年上台以來，中國政府頒布一系列相關法律，賦予官員可以干擾商品、數據及人員在市場流動的權力，對中國貿易方式有異議的國家進行報復。此次中國關稅法規定範圍不只有稅收優惠政策，還包括中國對違背貿易協定的國家進行反擊的權利。

中國尚未公布關稅法全文。此前公布關稅法草案第16條明定，對中國在貿易方面採取禁止、限制、加徵關稅或其他影響正常貿易的措施，可以對原產於該國家或地區的進口貨物徵收「報復性關稅」等措施。

徵收報復性關稅的貨物範圍、適用國別或地區、稅率、期限及辦法將由中國國務院關稅稅則委員會提出建議，由國務院批准後執行。

路透社認為，中國是在對可能向其徵收關稅的國家釋放訊息，表明若對世界第二大經濟體中國的出口產品加徵關稅，中方將會予以反擊；此舉恐加劇中國與其貿易夥伴的緊張關係。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）表示，中國早在2004年升級「對外貿易法」時，就有關於實施報復性關稅的措施。此次通過的關稅法像是核武器，意義不在於使用它，而是威懾其他人不要使用同樣的武器。

高樹超說，這也意味著中國想表示，中方手上也握有特權，若其他國家對中國徵收關稅，中方也可以這樣做。

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川普（Donald Trump）擔任美國總統期間掀起的中美貿易戰至今，中美目前呈現不穩定的休戰狀態，不過歐盟對中國工業產能過剩議題的擔憂與日俱增，目前布魯塞爾正調查是否對中國電動汽車徵收關稅，而北京則是對歐盟出口的白蘭地進行反傾銷調查。

據中新社報導，1985年中國國務院發布「進出口關稅條例」，之後進行多次修改。1987年中國的「海關法」設「關稅」一章，針對關稅相關問題作出規定。隨著關稅法制定頒布，目前中國的18個稅種中有13個稅種已制定法律。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130426