中國前2月個人所得稅收大減15.9% 原因引熱議

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（中央社台北22日電）中國今年前2個月個人所得稅收入，比去年同期大減15.9%，躍為社交媒體熱門話題。絕大多數大陸網友認為這是失業增加、收入減少導致；專家則提到還有春節較晚與扣除額提高效應。

中國官方宣稱開年經濟「起步平穩、穩中有升」，不過中國財政部22日發布統計數顯示，今年1至2月，全國稅收收入人民幣3兆7820億元（約新台幣16兆7200億元，下同），年減4%。

其中，企業所得稅1兆170億元，與去年同期持平；個人所得稅3262億元，大減15.9%。

數據出爐後，「個人所得稅收入下降」躍為中國社交媒體熱門話題，迄今在微博閱讀量已突破1.7億。在相關討論區，絕大多數網友認為原因是工資少了，很多企業降薪；工作沒了，很多人被裁員。

中國個人所得稅的起徵點是每月5000元（一年6萬元），去年並未調高起徵點。扣除「五險一金」以及專項扣除額，一般認為年薪10萬元以下不用繳個人所得稅。

陸媒第一財經今天報導，全國個人所得稅收入降幅大於前2月稅收收入降幅（－4%），也大於去年全年個稅收入降幅（－1%）。由於個人所得稅與老百姓錢袋子息息相關，這也引起市場關注。

報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，今年前2月個稅收入下降很可能與今年春節較去年晚，個人年終獎發放比去年晚，去年基數相對高有關。

北京國家會計學院教授李旭紅指出，去年8月國家提高三項個稅專項附加扣除標準，更多人享受減稅，也可能是前2月個稅收入下降的原因之一。

中國國務院當時將3歲以下嬰幼兒照護、子女教育、贍養老人三項專項附加扣除標準每月提高1000元。

復旦大學經濟學院稅務專業學位行業導師汪蔚青指出，去年經濟復甦不及預期強勁，部分公司減少年終獎或沒有給員工發放年終獎。另外一些外貿公司因為業務量受到影響，人員工資減少，這些情況都會導致個稅應納稅額減少。

中國2023年個人所得稅收入減少1%，不過官方樂觀預計今年個稅收入1.57兆元，年增約6.3%；居民收入增長和經濟增長（5%）同步。

報導稱，考慮到今年部分年終獎個稅收入集中在3月入庫，以及官方對全年個稅收入預期，預計後期個稅收入增速有望由負轉正。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130322