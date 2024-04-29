中國：習近平5/5至5/10訪問法國塞爾維亞匈牙利

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（中央社台北29日電）在歐盟指控中國商品產能過剩涉及傾銷及中國間諜相繼在歐洲被捕，導致中歐關係陷入低潮之際，央視報導，中國外交部部長助理、發言人華春瑩今天宣布，中國國家主席習近平將於5月5日至10日訪問法國、塞爾維亞及匈牙利等3國。

在上述3國中，習近平訪問塞爾維亞的行程最受外界矚目，原因是5月7日正值美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館25週年，而習近平2016年6月訪問塞爾維亞時，即曾前往首都貝爾格萊德（Belgrade）的中國大使館被炸舊址憑弔，是中國領導人首次前往當地憑弔。

亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）日前表示，習近平藉由訪問一個沒有追隨西方制裁俄羅斯的歐洲國家，表明中國會和俄羅斯站在一起並加強雙方的夥伴關係，而這種密切關係的主要功能是和美國抗衡。

此外，歐洲媒體先前分析，由於義大利已退出中國的「一帶一路」倡議，中國需要尋找替代方案，特別是透過陸路進入歐陸的方案，這使得匈牙利、塞爾維亞對中國的重要性隨之上升。習近平這次訪問的重點之一就是貝爾格萊德與匈牙利首都布達佩斯（Budapest）間的貨運鐵路。

至於匈牙利，由於其總理奧班（Viktor Orbán）立場一向親中友俄，且經常與歐盟立場相左，2月間更允許中國警察在匈牙利境內巡邏執勤，引起非議，也被中國視為在歐盟內部少有的「盟友」，習近平前往訪問除上述「一帶一路」因素，也是鞏固既有的親善關係。

今年2月16日，中國公安部長王小洪在布達佩斯與匈牙利內政部長品特（Sándor Pintér）簽署強化執法合作及聯合巡邏偵察協議，同意中國警察在匈牙利觀光區的旺季期間和群眾聚會場合巡邏，引起歐盟圈關注。

習近平的法國行程，被視為是中法敲定的年度議程。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前曾承諾每年都會訪問中國，也希望看到中國領導人回訪，同時希望緩解與中國的貿易逆差、智慧財產權等問題。（編輯：邱國強/周慧盈）1130429