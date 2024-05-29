中國海警續騷擾 管碧玲：諷刺的是海巡剛救中方漁船

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（中央社記者張已亷高雄29日電）中國24日結束在台周邊軍演，再有4艘中國海警船28日闖入金門限制水域，這是5月第9次；海委會主委管碧玲表示，中方騷擾未停止，諷刺的是，海巡人員26日才救援中方漁船。

管碧玲今天在臉書（Facebook）發文表示，軍演結束，中國海警船騷擾沒有停止，海巡船艇持續在海上，對進入限制水域中方海警船平行監控。

她指出，過程中海巡船艇不畏風浪，全程監控應處，以一對一併航對應，全程蒐證廣播命令離去。

但1艘中國漁船26日因故障誤闖馬祖莒光海域，海巡署偵獲後協助救援，並在限制水域外移交給中國漁政船戒護返回中國。

對此，管碧玲表示，海巡才剛剛救援1艘迷航進馬祖限制水域、進水的中國漁船，海巡對中國漁船人道救援，中國卻用海警船騷擾牽制海巡。

管碧玲指出，海巡人員告訴她，「無怨無悔，還是要救」，海巡經由程序，平安讓中國海事船拖回去。

她說，看逼船驅離影片、想人道救援善意，她愛護海巡不遺餘力，理由就很清楚了。（編輯：陳仁華）1130529