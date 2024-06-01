中美外交高層會晤 馬朝旭重申台灣議題最重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）根據中國外交部發布，副部長馬朝旭日前與美國副國務卿康貝爾磋商時，稱台灣是中美關係中「最重要、最敏感、最具爆炸性」的議題，並指美方科技管制的「小院高牆」已經成為「大院鐵幕」。

馬朝旭5月30日至6月2日應邀訪美，他與康貝爾（Kurt Campbell）5月30日會面，中國外交部直到昨天深夜才發布副雙方磋商的內容。

根據中國外交部，雙方圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換意見，會談是建設性的。

馬朝旭強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題」，並稱「台獨與台海和平水火不容」，呼籲美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，兌現不支持台獨的承諾。

在科技管制政策方面，馬朝旭稱，美方所謂「小院高牆」已經成為「大院鐵幕」。中方敦促美方停止將經貿科技問題政治化，取消對中國產品加徵關稅，撤銷對中國企業非法單邊制裁。

在南海問題上，馬朝旭表示保持南海和平穩定符合地區國家及各方共同利益，「美方應該停止慫恿支持侵權挑釁」，停止在亞太地區搞陣營對抗，停止部署陸基中程飛彈。

雙方還討論了烏克蘭、中東、朝鮮半島等國際和地區問題。他稱，中方堅決反對美方在烏克蘭問題上「散布不實之詞、對中方甩鍋推責」。

馬朝旭稱，中方致力於穩定發展中美關係，同時將堅定維護國家主權安全發展利益。

根據美國國務院發布的新聞稿，康貝爾對馬朝旭說，對中國支持俄羅斯國防工業基礎削弱歐洲安全，美國嚴正關切；美國也關切北京在東海和南海，包括仁愛暗沙的破壞行為。

康貝爾關切中國侵犯人權的行為，包括香港的情況。他表示，美國將繼續捍衛美國及盟友和夥伴的利益和價值。雙方重申在任何時候保持溝通管道暢通的重要性，並承諾在未來一段時間內繼續在美中兩國推動外交及磋商。（編輯：張淑伶/廖文綺）1130601