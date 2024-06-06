中國監管微短劇先審後播 熱播榜首遭下架

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（中央社台北6日電）中國微短劇6月1日迎來「先審後播」的新規，多部熱門短劇被官方點名下架，包括近日熱播排名第1的微短劇「大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了」，被指刻意渲染婆媳問題、男女矛盾。

中國媒體南方都市報5日報導，隨著中國微短劇行業野蠻生長，6月1日起迎來監管新規，「未經審核且備案的微短劇不得上網傳播，對微短劇實行『分類分層審核』」。

報導稱，據媒體統計，截至6月1日24時，已有3309部約22.7萬集微短劇在系統中完成備案並獲上線備案號。這3309部短劇中有189部劇名使用「總裁」、109部使用「夫人」、81部「嬌妻」、80部「離婚」。可見霸道總裁、婆媳矛盾、逆襲成長等題材是微短劇創作的重要方向。

報導指出，在中國廣電總局的網路微短劇治理工作中，多次將色情低俗、血腥暴力、格調低下、審美惡俗等內容作為治理重點。

近日中國網路視聽協會發布通報稱，網路微短劇「大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了」存在劇情低俗，台詞、畫面、情節等涉及使用殘忍犯罪手段造成惡劣後果，刻意製造放大和渲染婆媳、男女矛盾，傳播違反公序良俗言論，渲染血腥暴力等多重違規情況。

目前，抖音、快手、微信、B站等平台已下線該片、禁止投流並查刪相關視頻素材。

香港01報導指出，據WeTrue數據統計，該劇在下架前的6月3日排行榜熱度為第1。

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中國官方在去年11月18日也曾下架古裝宮鬥戲「黑蓮花上位手冊」，上線爆紅兩天就遭全網下架，理由是「渲染極端復仇」。

所謂微短劇，中國國家廣電總局認定是單集時長不足10分鐘的網路影視劇作品；實務上，大多是單集時長2到3分鐘，大致由50至100集構成的劇集。根據「2023—2024年中國微短劇市場研究報告」顯示，2023年中國網路微短劇市場規模為人民幣373.9億元（約新台幣1645億元），年增267.65%。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130606