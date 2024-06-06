金廈攜手放流逾500萬尾魚苗 盼海域永續繁榮

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（中央社記者張已亷金門縣6日電）金門水產試驗所與廈門市海洋發展局今天舉辦兩岸聯合魚苗放流活動，為金廈海域添入經濟魚苗逾500萬尾，包含高經濟價值黃魚、鮸魚等，盼藉活動提升漁業資源，讓金廈海域永續繁榮。

金門縣水產試驗所發布新聞稿指出，活動自民國104年起至今已邁入第10年，為宣示「兩岸共護一片海」精神，這次擴大辦理邀請兩岸釣魚協會及漁民參與，提升民眾關注海洋生態保育；多艘船舶從金門出發前往金廈海域211航標與廈門市人員會合，雙方交換贈禮後開始放流活動。

水試所放流孵育培苗逾57萬尾，包含黑鯛5萬尾、黃鰭鯛3萬尾、七星鮸4萬尾、鳳螺20萬顆、成鱟200隻及岸際放流遠海梭子蟹25萬隻，加上對方放流魚苗約512萬尾，有黃鰭鯛3萬尾、黑鯛3萬尾、赤點石斑魚3萬尾、斜帶髭鯛3萬尾及大黃魚500萬尾，總計為金廈海域添入經濟魚苗約569萬尾。

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水試所表示，為避免在地原生魚群受外來種威脅，這次放流物種皆是在地常見經濟物種，體型為放流建議大小，盼漁民減少鄰近海域捕撈強度，讓魚苗有成長時間與空間，提升放流經濟效益。

水試所提醒，依「水產動物海域放流限制及應遵行事項」，放流物種、地點及條件要符合相關規定，並在放流日10天前向縣政府提出申請，且今年起還須由水產動物海域放流權責人員在場執行，切勿私自放生以免觸法。（編輯：陳仁華）1130606