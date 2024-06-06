莫迪期待與台灣建立更緊密聯繫 北京提交涉

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（中央社記者周慧盈北京6日電）印度總理莫迪期待與台灣建立更緊密聯繫的表態引發北京不滿，中國外交部今天說，印度對「一中」原則有嚴肅政治承諾，理應抵制台灣的「政治圖謀」。中國已為此向印度提出交涉。

印度國會大選日前落幕，莫迪（Narendra Modi）順利連任，總統賴清德在社群平台發文祝賀，莫迪隨後轉發賴總統貼文並說期待與台灣建立更緊密聯繫。

對此，綜合陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在外交部例行記者會回應媒體提問表示，中國一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方交往。世界上只有一個中國，「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

毛寧稱中國已為此向印度提出交涉。媒體追問為何提交涉？

毛寧回答，印度是中國的建交國，中國一貫反對建交國與台灣進行任何形式的官方交往，這一立場非常明確，印度也非常清楚。

她進一步表示，對於一個中國原則，印度做了嚴肅的政治承諾，「所以我們認為，印度方面應當認清警惕，並且抵制台灣當局的政治圖謀，不要做違反一個中國原則的事情」。（編輯：張淑伶）1130606