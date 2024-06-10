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王毅會俄外長：中俄合作符合時代潮流 關係不受干擾

2024/6/10 20:38（6/10 21:04 更新）
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中國外長王毅（左）10日與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）舉行會談。（圖取自中國外交部網頁fmprc.gov.cn）
中國外長王毅（左）10日與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）舉行會談。（圖取自中國外交部網頁fmprc.gov.cn）
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（中央社台北10日電）中國外長王毅今天與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅說，中俄關係的發展「不受外部干擾」，中俄的合作「符合時代潮流」。而拉夫羅夫則說，「與我們志同道合的國家圈子正在不斷擴大」。

俄羅斯衛星通訊社報導，金磚國家外長會晤10至11日在俄羅斯下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）舉行，王毅與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在出席會晤期間舉行雙邊會談，各作上述表示。

根據報導，王毅向拉夫羅夫表示，中俄關係的發展「不受外部干擾」，也不針對第三國。中俄的合作符合兩國根本利益，也符合「世界發展的自然規律」和「時代潮流」。且中俄的合作「不針對第三方，不受第三方干擾」。

王毅又說，中方願落實兩國元首共識，致力於與俄羅斯開展「多領域可持續合作」，並將盡一切努力擴大金磚國家架構內的合作。

他表示，中方認為，金磚國家擴充成員將有助於建立「更加公平合理的全球治理體系」。中方願與俄方共同努力，加強金磚國家架構內的合作。

根據報導，拉夫羅夫向王毅表示指出，俄中兩國將在金磚國家外長會晤中，討論上合組織、金磚國家、亞太經濟合作會議（APEC）和聯合國安理會範圍內的外交政策協調問題。

拉夫羅夫並表示，「與我們（俄中）志同道合的國家圈子正在不斷擴大」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130610

#王毅
#拉夫羅夫
#俄羅斯
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