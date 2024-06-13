中國多地高溫持續 河南山東乾旱農作受影響

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（中央社台北13日電）中國華北地區高溫天氣持續，連日來的高溫乾旱天氣影響各地農作物生長，河南、山東、安徽等地多地出現農作物極度缺水的情況。

中國中央氣象台預測，13至15日華北大部、黃淮、陝西中北部、山西中南部、蘇皖北部、湖北北部、內蒙古西部和東南部、新疆南疆盆地等地有高溫天氣。

其中，河北中南部、山東西北部、河南中北部等部分地區，氣溫可能達到攝氏40至42度以上。

根據財新網，連日來的高溫乾旱天氣影響各地農作物生長情況，河南、山東、安徽多地出現農作物極度缺水狀況。

X平台「李老師不是你老師」分享中國部分地區民眾受高溫影響的影片。其中，山東沂蒙地區發生大旱，河水幾乎斷流，河床也發生乾裂的情形，部分老人跪地祈雨，盼能盡早脫離乾旱影響。

一名河南網友表示，河南近期許多地區持續高溫乾旱的天氣，長期沒有降雨，當地的農民只能頂著40度的高溫抽水灌溉，但連地下水似乎都乾枯了。

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據中國官媒央視新聞，針對近期持續高溫乾旱對農業生產造成的不利影響，農業農村部在先前發布預警的基礎上，已於11日對河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陝西等省啟動農業重大自然災害4級應急響應。

報導並指，河南遭遇高溫天氣，作為農業大省，為確保夏種順利進行，河南新鄉、平頂山等地因地制宜制定抗旱方案。比如，在新鄉市衛濱區，由於天氣高溫，乾旱少雨，土壤含水情況較差，當地派出農技人員前往田間指導村民加緊灌溉。（編輯：邱國強）1130613