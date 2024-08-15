雙城論壇傳8月底辦 陸委會：尚未收到北市府申請

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（中央社記者吳柏緯台北15日電）台北上海雙城論壇，今年由台北市政府主辦，外界推測時間可能在8月底，然而截至目前並未看到相關的安排，來台人士層級也不明。陸委會今天表示，尚未收到北市府申請。

台北上海城市論壇（雙城論壇）今年輪到台北市政府主辦，上海市台辦主任鍾曉敏曾於6月率團來訪，準備相關事宜。日前更傳出今年雙城論壇的舉辦時間可能落在8月底、上海市長龔正可能來台參加等消息。

陸委會今天舉行例行記者會，陸委會副主委梁文傑表示，到目前為止並沒有收到台北市政府任何的申請案件，「陸委會是受理申請的單位，如果他們（台北市政府）不提出申請，我們也無從受理」。

梁文傑進一步提到，有些輿論稱，雙城論壇遲遲沒辦法舉辦的原因是「總統賴清德屢闖紅線」，「我認為這樣的說法應該不是事實」。

他說，在過去這幾個月，上海的台辦主任來過台北市討論雙城論壇的議題，也陸陸續續有其他的官方訪問，「我想這個應該不會是問題，到底具體的狀況如何，還是請大家去問台北市政府」。

根據陸委會相關規定，要提前至少2週提出審查申請，若雙城論壇要在8月底舉行，最晚必須在本週內申請。（編輯：陳鎧妤）1130815