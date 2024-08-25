中國油罐車混裝案調查終結：性質極其惡劣必須嚴打

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（中央社台北25日電）中國國務院食安辦今晚公布喧騰一時的油罐車混運煤油、食用油案調查結果，指此事「性質極其惡劣」，是典型的「行為違法犯罪」，必須嚴厲打擊。而從相關主管官員、車主到油罐車司機則被究責乃至刑事立案，中儲糧等7家企業並被罰款。

但中國國務院食安辦宣稱，經全國範圍內組織展開「全鏈條清理排查」及各地清查情況來看，截至目前「未發現其他同類問題」。

央視新聞報導，針對媒體反映的油罐車混運煤油及食用油案，中國國務院食安辦、國家發改委、公安部、交通運輸部、國家衛健委、市場監管總局、國家糧食和儲備局組成聯合調查組，分赴河北、天津、內蒙古、陜西4地展開聯合調查，追查涉事產品流向，核查涉事責任人員及責任單位的違法行為後，得出上述結論。

報導指出，聯合調查組經調查核實後認定，油罐車混運煤油、食用植物油事件「性質極其惡劣，違反基本常識，踐踏道德底線和法律紅線」，是典型的「行為違法犯罪，必須嚴厲打擊」。

根據調查，涉案的2輛油罐車中，車號「冀E5476W」運送的35.91噸食用油，已有11噸用於飼料加工，其餘24.91噸未售出，已全部封存；另一輛車號「冀E6365Z」運送的31.86噸食用油，未售出者僅2.48噸，也已封存。其餘已被分裝銷售的29.38噸中，有7.78噸被追回並封存，而未被追回的21.6噸已流向內蒙古鄂爾多斯市，但未流向其他地區。

報導指出，聯合調查組認定，涉及此案的運輸業者負有管理責任，依法給予行政處罰；油罐車主負有主要責任，涉嫌犯罪者依法移送公安機關；司機負有直接責任，應以行為犯論處，依法追究刑事責任。

此外，購買企業作為委託運輸方負有相應責任，應依法給予行政處罰；而生產企業透過銷售合約約定，將運輸和交付環節責任全部由買方承擔，違反有關法令規定，應給予行政處罰。

因此，本案對河北邢台3名油罐車運輸企業法定代表人及2輛油罐車的實際車主共5人依法查處，對構成犯罪者移送公安機關依法追究刑事責任；至於2名油罐車司機則依法刑事立案並採刑事強制措施；而參與開具油罐車清洗虛假票據的3人，則處以10天的行政拘留。

至於涉案7家企業中，隸屬中儲糧集團的「中儲糧油脂（天津）有限公司」被開具人民幣約286萬元（新台幣約1277萬元）的罰款，金額居冠。另一家食用油廠「河北三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司」也被罰款約251萬元；其餘5家業者則被罰款或沒收26萬至168萬元，5家中的2家油罐車隊及物流業者並被收繳道路運輸經營許可。

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此外，問題油罐車所在地的河北省邢台市，失管、失察的市政府分管負責人負有領導責任，相關監管部門人員負有責任，由地方紀檢監察機關依法依規追責問責。對調查過程中，地方發現公職人員可能存在的「失職、瀆職、不作為」問題，由當地紀檢監察機關介入調查。

國務院食安辦表示，下一步將按照「全面清查、舉一反三、打建結合、標本兼治」原則，會同國家糧食和儲備局、交通運輸部、市場監管總局等部門，持續深入開展油罐車混運食用油問題專項整治，嚴格落實食用油運輸專車專用，以「零容忍」態度嚴處重罰各類違法違規行為，並加強全鏈條管理，確保食用油安全，並「歡迎來自媒體記者、人民群眾等各種方式的社會監督」。（編輯：邱國強）1130825