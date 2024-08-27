蔣友青回奉化稱賴清德是省長 網上引熱議

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（中央社台北27日電）蔣家第4代蔣友青近日至中國寧波奉化期間發表諸多爭議言論，包括說總統賴清德是「省長」、中國比美國好，引網友熱議「蔣介石的棺材板快按不住了」，也有人認為他精神有點狀況。

社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」貼出影片，指蔣友青26日回寧波奉化「認祖歸宗」。其中一支影片顯示蔣友青當眾大喊「賴清德你是個省長，你不是個總統」。

另一支影片中蔣友青被問到對中國的看法，他說「我個人覺得比美國好很多，又乾淨又好，我不懂為什麼你要去美國當一個外人，你不要來大陸當一個同鄉人」、「為什麼我們不能兩岸一家親」。

這些影片都來自於「麥狗886」的抖音帳號。

許多台灣網友在「李老師」的貼文下留言，「蔣介石和蔣經國看到這貨估計能氣瘋」、「蔣介石的棺材板快按不住了，這不肖子孫」、「連蔣介石的重孫子都投共了，台灣確實存在國安風險」，也有網友指出「看來精神有點狀況」、「蔣友青從小好像精神狀態一直不太穩定」，並有網友提起他2013年恐嚇台北美國學校、曾被判刑的過往。

蔣友青於2013年8月到11月間，頻繁在臉書發布英文恐嚇文字，並寄電子郵件恐嚇台北美國學校副校長，揚言「我是恐怖分子」、「屠殺全校師生」、「放置炸彈」，遭檢方依恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪起訴。士林地院2014年12月26日判蔣友青6個月徒刑，得易科罰金。

蔣友青是蔣介石曾孫、蔣經國孫子，父親蔣孝勇、母親蔣方智怡。（編輯：廖文綺/朱建陵）1130827