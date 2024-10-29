北京高壓反腐 分析稱將再有軍工高官落馬

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（中央社台北29日電）港媒分析，中共20大之後，官方雖宣稱反貪腐取得壓倒性勝利，但打貪力度不減，今年前10個月已至少50名副部級以上幹部被查，昨天的中共中央政治局會議顯示，未來兩個月還會有更多高官落馬，並可能涉及軍工領域。

香港星島日報今天的分析文章表示，昨天召開的中共中央政治局會議審議「關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告」，強調要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底。

會議稱要堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續保持懲治腐敗高壓態勢，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。

據官方披露，去年有47名副部級以上幹部落馬，其中大多數為省部級官員；今年前10個月則已有至少50名副部級以上幹部被查。

文章引述陸媒財新網稍早前的消息指出，中國電子科技集團前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青（現任中國工程院副院長）已被帶走，後來又刪掉這一消息，但相信並非空穴來風，只是未到公布時機。若加上這兩名「軍工虎」，今年已揪出52虎。

文章表示，中共火箭軍近年爆出腐敗醜聞後，中國航天科技集團原董事長吳燕生、中國兵器工業集團原董事長劉石泉等多名軍工巨頭被查，「據悉還陸續有來」。

中國媒體人的微博近日透露，「某部副部長兼某局局長，被帶走2個星期了」，盛傳指的就是某軍工領域高官。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131029