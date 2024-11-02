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2024好友港節市集登場 香港新住民展現好手藝

2024/11/2 18:45（11/2 18:56 更新）
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「2024好友港節市集」2日在華山文創園區登場，台港經濟文化合作策進會副董事長王震緯致詞時表示，這是連續第2年舉辦市集活動，盼讓台灣民眾一起看見香港新住民在台灣這塊土地上努力的成果。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月2日
「2024好友港節市集」2日在華山文創園區登場，台港經濟文化合作策進會副董事長王震緯致詞時表示，這是連續第2年舉辦市集活動，盼讓台灣民眾一起看見香港新住民在台灣這塊土地上努力的成果。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月2日
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（中央社記者李雅雯台北2日電）「2024好友港節市集」今天在華山文創園區登場，現場設有香港文創小物、港式美食點心等66個攤位，有許多民眾前往同樂，在台北街頭充分地感受「港風」、「港味」。

台港經濟文化合作策進會（策進會）2日透過新聞稿表示，策進會、大陸委員會（陸委會）於2日、3日上午11時至下午6時在華山文創園區舉辦2024好友港節市集，今天揭幕登場；明天還有1天活動。

策進會副董事長王震緯致詞時表示，許多港人近年移民來台，他們期待融入台灣大家庭，對台灣貢獻一己之力。這是連續第2年舉辦市集活動，盼讓台灣民眾一起看見香港新住民在台灣這塊土地上努力的成果。

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策進會秘書長盧長水指出，為了增進台港交流、協助移居來台港人適應與融入台灣社會，已經舉辦多場講座與交流活動，年底前將推出「香港文化在台灣」系列講座、「關懷港澳人士居留定居座談會」等，協助在台港人安身立命、安居樂業。

2024好友港節市集計有66家攤商參與，包括香港文創商品攤位12家、港式美食攤位46家，民眾可品嚐港式菠蘿油、燒賣、魚蛋等美味；另有台灣文創與永續商品相關攤位8家。2024好友港節市集將於3日下午6時結束。（編輯：張淑伶）1131102

「2024好友港節市集」2日在華山文創園區登場，台港經濟文化合作策進會副董事長王震緯（左2）與攤商互動。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月2日
「2024好友港節市集」2日在華山文創園區登場，台港經濟文化合作策進會副董事長王震緯（左2）與攤商互動。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月2日
「2024好友港節市集」2日在華山文創園區登場，許多民眾前往與會同樂。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月2日
「2024好友港節市集」2日在華山文創園區登場，許多民眾前往與會同樂。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月2日
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