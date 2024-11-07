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共和黨可望全面執政 分析：撤銷港駐美經貿辦機會大

2024/11/7 17:44（11/7 19:03 更新）
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圖為香港金紫荊廣場上飄揚的香港特別行政區區旗和中華人民共和國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳鎧妤台北7日電）川普贏得美國總統大選，共和黨可望全面執政。香港時事評論員劉銳紹分析，美國參眾兩院理論上會在新會期通過有關撤銷香港駐美經濟貿易辦事處享有特權的法案，但最終結果仍視乎美中談判。

川普（Donald Trump）2017年至2021年擔任美國總統任內，香港2019年爆發「反送中」運動，其後川普簽署「香港人權與民主法案」，要求美國國務卿每年向國會提交報告，以評估是否繼續給予香港特殊優惠待遇。

其後，拜登政府於2021年至2024年取消香港的特殊優惠待遇。

川普在任期間又簽署了「香港自治法案」，其後時任香港特首林鄭月娥、時任保安局長的現任特首李家超等官員遭美國制裁。

美國近年持續批評香港政府侵犯人權自由。美國眾議院9月通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求行政部門在法案生效30天內確認是否延長香港在華盛頓、紐約和舊金山經貿辦的特權與豁免；如果美國政府認證它們不應再享有外交待遇，這些經貿辦將在180天內停止運作。法案送交參議院審議和表決。

去年11月，多名美國國會議員同時向眾議院和參議院提交「香港制裁法」草案，要求總統決定是否制裁法案中的49名香港司法人員與官員。

川普除了贏得本屆美國總統大選，他所屬的共和黨也重新奪回參議院，目前在眾議院改選中也領先，共和黨可望全面執政。

劉銳紹今天接受中央社電訪時表示，川普當選，美中關係難以緩和，可能比預期更差；香港在美中關係惡化下難以獨善其身。

劉銳紹表示，本屆美國國會任期進入倒數，踏入新會期後，「香港經濟貿易辦事處認證法案」需重新審議。他相信，理論上法案會獲得參眾兩院通過，但目前仍不能下定論，因為中國大陸對川普當選一定有所準備，包括強化自身應戰能力，以及一定會想其他辦法談判。

劉銳紹認為，川普政府是商人政府，若在談判中獲得好處，可能會對相關政策作出調整。

至於「香港制裁法」是否也會獲得通過，劉銳紹表示，其重要性不及經貿辦法案，制裁手段也不及經濟手段來得實在。

川普競選期間被問到，如果他當選，會否向中國國家主席習近平提出釋放被監禁的壹傳媒創辦人黎智英。川普表示，「百分之百會」。

劉銳紹直言，在任何政府眼中，類似的事情都是兩國的談判籌疇，能否兌現承諾視乎當時的環境。（編輯：楊昇儒）1131107

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