本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》林立高飛犧牲打 台灣2比0領先多明尼加
首頁 / 兩岸

王丹：助理入境紐西蘭遭安全審查 背後恐是中國授意

2024/11/14 20:39（11/14 20:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民運人士王丹。（中央社檔案照片）
民運人士王丹。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）民運人士王丹指控，他與台灣籍助理12日晚上抵達紐西蘭的奧克蘭機場後，他順利入關，助理卻被帶去房間進行「安全審查」，盤問一個多小時，甚至詢問他們之前在澳洲有什麼活動。王丹質疑，恐怕背後是中國授意。

社群訊息顯示，王丹7日展開為期10天的紐澳之旅。他先在澳洲多地巡迴演講，12日搭機前往紐西蘭。

王丹13日在X平台發文表示，昨天晚上抵達紐西蘭的奧克蘭機場，他很順利地入關，但隨行的助理卻一直沒有出來。一直等了將近兩個小時，助理才出來。

王丹說，不是護照的問題，助理是台灣人；也不是攜帶物品的問題，因為沒有扣押任何物品。「問題居然是我！」

王丹表示，他的助理在海關內被帶到另一個房間，被以「安全審查」的理由詢問了一個多小時，主要問題就是圍繞他 。「問他跟我是什麼關係，居然還問怎麼認識我的，更扯的是，問他我們在澳洲有什麼活動！（我們在澳洲做什麼，你紐西蘭海關問得著嗎？！）仔細翻看我帶的智庫材料和我的書。」

王丹表示，事情結束後，接機的朋友們紛紛跟他說，紐西蘭政府是「五眼聯盟」當中最親共的，中國大使館的活動非常活躍。「盤問我助理，恐怕背後是中國方面的授意。」

王丹最後表示，真是見識到了。有機會，他準備向美國政府的有關機構反映這件事情。

「五眼聯盟」（Five Eyes）是美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等5個英語系國家組成的情報分享組織，紐西蘭是聯盟當中對北京立場相對溫和或「音量較小」的成員。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131114

延伸閱讀
美證實中國駭客入侵電信業 竊客戶通聯紀錄、攔截監控資料唐元雋王書君被控共諜 美國之音：中共慣用收買挑撥滲透海外民運圈美學者林培瑞：中共利用恐懼製造自我審查前特工首發聲 揭露中國秘密警察針對異議分子行動
王丹
王丹致信華府市長 籲結束北京姊妹市轉與台北合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：