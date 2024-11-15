傳薄熙來兒子薄瓜瓜抵台 將娶羅東博愛醫院第3代

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（中央社記者沈如峰、吳書緯宜蘭縣15日電）前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜傳出抵台將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院家族第3代，也就是醫院創辦人許文政的孫女。博愛醫院今天對此表示，「不清楚、不知道」。

針對薄瓜瓜是否來台，國安局表示，國安局依法統合國安單位，掌蒐境外人士來台違異常動態，即時提供權責機關參處，對個案不予評論。

聯合報今天報導，薄瓜瓜已於13日抵台，他此行主要目的是為迎娶博愛醫院家族第3代女孩，將成為台灣女婿；薄瓜瓜今天上午到宜蘭與女方家長見面，並安排在醫院健檢。

據了解，今天上午，博愛醫院周邊出現便衣人員及警方出現，引發外界關注。

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2019年逝世的許文政，除在1953年創辦羅東博愛醫院，更是地方政壇大老，家族從政的歷程也與國民黨關係密切，更在宜蘭一度擁有舉足輕重影響力，許文政去逝後，家族也逐漸淡出地方政壇。

羅東博愛醫院官網指出，許文政在1973年當選宜蘭縣議長，從懸壺醫人擴大為從政濟世，開始以政治服務公眾的生涯，之後擔任監察委員、總統府國策顧問、總統資政，並一生服務奉獻宜蘭醫療領域。（編輯：戴光育）1131115