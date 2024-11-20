香港初選案罪成者面對漫長刑期 談希望談意志

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（中央社台北20日電）香港泛民主派初選案45名罪成者中，刑期第2重的鄒家成被判囚7年9個月，刑期第4重的何桂藍被判囚7年。兩人的臉書昨天發文，鄒家成說「活在不安更要心存希望」，何桂藍說「歷史不是由贏者書寫，而是由自由有意志的人書寫」。

香港泛民主派初選案昨天判刑，45名罪成者中，戴耀廷判刑最重。他的量刑起點為15年，法官指因他及早認罪，獲減刑1/3至判囚10年。

案中判刑第2重是不認罪的鄒家成，法官指他是「墨落無悔」聲明書的發起者之一，認為他盡全力想約束初選參加者，以確保戴耀廷的謀劃成功，聲明書是加刑因素，但接納鄒家成對法律無知，酌情減刑3個月，判囚7年9個月。

「墨落無悔」聲明書是此案其中一項重要證據，當時戴耀廷等人發起初選，但沒有要求參選者簽署協調文件，其後鄒家成等抗爭派發起「墨落無悔」聲明書，要求參選者簽署承諾當選立法會議員後，會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案等。最終部分初選參加者有簽署。

案中判刑第4重是不認罪的何桂藍。法官此前在裁決理據中表示，何桂藍是初選參選者中具有最激進政見者之一，她希望把現行政治架構及制度連根拔起，反對「一國兩制」，她參與謀劃的意圖是嚴重干擾及阻撓政府，及藉其「破局」把政府陷入全面停頓。

法官對何桂藍以7年為量刑起點，因她沒有求情，所以沒有減刑。

鄒家成的臉書於昨天發文，表示過去3年反覆思考何謂希望，引述捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel）曾說：「所謂希望，並非確信事情總會有好結果，而是不論結果，也肯定有其價值。」

他又說，二戰後期被納粹占領土地的歐洲人知道盟軍反攻的消息，看見國土重光的希望，相繼上街起義。哪怕目標仍然遙不可及，就是有希望。

他說，「活著需要希望，沒有希望根本難以堅持。活在不安的環境，我們更要心存希望」，「即使重獲自由之日仍相當遙遠，我們總算看到終點。」

何桂藍的臉書昨天發文提到，自己參與了香港最後一次自由及公平的選舉，她選擇不認罪，是為了捍衛61萬在初選投票的香港人的政治表達意見。她嘗試幻想在剝奪她自由的人面前發言，但她做不到。

她形容現時自己手空無一物，只剩下知識、勇氣、熱情，「尤幸好奇依舊，志氣清澈」，並說「歷史不是由贏者書寫，而是由自由有意志的人書寫」。

45名罪成者中，除了被法官列為「首要分子」的戴耀廷等4人外，其餘罪成而不認罪的，刑期相對認罪者高。不認罪者刑期介於6年6個月至7年9個月；認罪者刑期最輕是4年2個月。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1131120