路透：恆大投資者低調集結 促官方說明調查進展

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（中央社台北27日電）路透社今天報導，數百名因中國地產商恆大崩盤而損失金錢的中國投資者近期發起一場低調的聯合行動，藉此向官方施壓，提供關於一年多前對恆大啟動調查的最新進展。

這項行動先前從未曝光。報導引述知情人士表示，不滿的投資人以小組形式依次前往深圳的3個政府機構表達訴求，並且希望這種做法不會被視為非法的公眾抗議活動。

這項草根行動雖然不太可能影響法院的清算令，但顯示中國中產階級對投資血本無歸的深層挫折感。恆大破產時負債逾3000億美元。

一名參與者告訴路透社，「如果我們現在不發聲，就永遠沒有機會了」。

中國房市自2021年以來一蹶不振，壓縮了地方政府和相關企業的融資能力。

2021年底至2022年初，在恆大拖欠承包商和債權人款項後，數百名投資者曾連日在深圳恆大總部外抗議，要求償還貸款和兌付逾期金融產品。

知情人士表示，恆大投資者過去一週在深圳的有組織行動是自2022年以來首次出現的規模性抗議。為避免激怒當局，這些行動遵循官方規範表達訴求的管道。

參與者透露，逾500名投資者25日起在深圳展開了3次不同的行動，其中一群人25日率先前往恆大總部所在地區的調查部門；另一群人隔天去了深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊；第三組人馬今天跑到了當地法院。

知情人士說，投資者在這些行動中分開前往政府機構，以避免被視為公開抗議或招來警察鎮壓。

路透社稱無法確認參與者總數。路透社記者25日在恆大總部所在地的調查部門外看到數十人，今天在法院附近也目擊了數十人聚集。

知情人士說，這次行動的時間安排及集合地點僅在當天公布於投資者社群媒體群組中。過去兩年，恆大投資者一直透過小型微信群保持聯絡。

在承諾12%回報率和精品包等贈品的誘惑下，逾8萬人投資了恆大的理財產品。在公司破產的前5年中，投資人為恆大籌集了近140億美元。

深圳警方去年9月表示，已拘留恆大金融財富管理公司部分員工，以調查潛在違規行為。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131127