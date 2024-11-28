美中換囚 北京：3名被美方羈押的中國公民返國

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（中央社台北28日電）美國宣布與中國達成換囚協議。中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上證實，3名被美方羈押的中國公民平安返國，並透露這一次還有一 名在美潛逃多年的逃犯被遣返回中國。

綜合紐約時報及CNBC報導，美方可能釋放的中國公民，包括中國國家安全部情報官員徐延軍，以及透過在美國服兵役入籍的華人紀超群等2人，這2人都因為涉及間諜行為被捕入獄。

據陸媒澎湃新聞等媒體報導，在中國外交部的例行記者會上，有媒體詢問美中換囚協議的細節。

毛寧在例行記者會上表示，經過中國政府不懈努力，3名被美方「錯誤」羈押的中國公民平安回到中國，「這再次證明任何時候中國都不會放棄自己的同胞，祖國永遠是他們堅強的後盾」。

毛寧指出，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害，將一如既往採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。

毛寧表示，這次還有一名在美潛逃多年的逃犯被遣返回中國，「這說明天網恢恢，任何地方都不可能永遠成為避罪天堂。中國政府將繼續開展追逃追贓，有逃必追，一追到底。」

美國白宮稍早透過聲明證實，中國將釋放的3名美國公民，分別是德州商人史威登（Mark Swidan）、歸化為美國籍的中國移民李凱（Kai Li）、以及美籍香港人梁成運（John Leung）。

此外，美國國務院將赴中旅行提醒由3級降為2級。

對此，毛寧表示，中方注意到美方的這項調整，認為此舉有利兩國人員正常往來。中方歷來反對人為製造寒蟬效應，希望美方繼續為促進兩國人文交流，創造更多便利。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131128