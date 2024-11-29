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UNIQLO表態不使用新疆棉 北京：盼排除不良干擾

2024/11/29 16:38
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（中央社台北29日電）日本知名服裝品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷集團老闆柳井正受訪時表示，公司產品不使用來自中國新疆地區的棉花。中國外交部發言人毛寧表示，希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾。

英國廣播公司（BBC）28日報導，中國一直是UNIQLO的重要市場，同時也是品牌主要生產中心。

據陸媒環球網，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人毛寧對相關問題指出，「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」。

她又說，中方希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。

2020年12月3日，美國海關與邊境保護局（CBP）宣布禁止從新疆進口棉花及棉織品，並要求美國所有入境口岸扣留新疆生產建設兵團生產的棉花產品和任何類似產品，只有在進口商能夠提供證據證明在生產過程中沒有使用「強制勞動」，被扣留貨物才會被放行。

其後歐盟海關也做出類似決定。

相關法令公布後，一些知名服裝品牌宣布停止與涉新疆棉花的供應商合作。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131129

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