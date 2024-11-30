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陸生團訪台北101 馬龍球迷列隊爭睹

2024/11/30 16:56（11/30 17:01 更新）
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陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍（中間持手提袋者）揮手與球迷致意。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍（中間持手提袋者）揮手與球迷致意。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
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（中央社記者李雅雯台北30日電）陸生團今天下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍的球迷集結、列隊出入口兩側爭睹；台北101董事長賈永婕表示，準備了小禮物給陸生團，希望對方可以感受東道主心意。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天下午到訪台北101。

在下午2時左右，馬龍的球迷已經大批集結、列隊台北101出入口兩側，期待可以獲得馬龍的簽名或合影。

一名16歲高中生對中央社說，很熱愛桌球運動，馬龍是很敢進攻的球員，特別喜歡馬龍的球風，準備了球拍想給馬龍簽名。一名30歲民眾說，大學有打桌球社團，這次特別用簡體字寫了看板，希望可以獲得馬龍的簽名。

馬龍在下午2時51分走出台北101，面帶笑容、揮揮雙手與球迷們打招呼，由於現場球迷實在太多，馬龍沒有停下腳步為球迷簽名或合影，上車後與窗外球迷揮手致意；有球迷說，可以拍到馬龍身影，這趟很值得了。

賈永婕全程接待陸生團，她於會後受訪表示，陸生團有到訪89樓觀景台、欣賞到最新的聖誕節布置，也為他們介紹了大谷翔平50轟紀念球展覽；由於現場馬龍的粉絲實在太多，其實很難靠近紀念球。

賈永婕提到，這次準備了小禮物送給陸生團，希望其可以感受到心意；另也特別為馬龍說明中華隊12強棒球賽的表現，為他展示了全隊簽名服、簽名球，「他們看了也很開心」。

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賈永婕笑稱，陸生團下一站將前往日月潭，有與馬龍分享過往泳渡日月潭的經驗，不過「不好意思，我只游了一次」，因為後來水有些不乾淨。賈永婕轉述馬龍反應，提到前總統馬英九說日月潭的水非常乾淨，「然後我就尷尬了」。

賈永婕直呼，馬龍一定有充分地感受到台灣粉絲的熱情，原先真的沒有預期會有這麼多粉絲來到台北101，「感覺好像比韓星來還要轟動的樣子」。（編輯：呂佳蓉）1131130

陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍（中間持手提袋者）揮手與周邊球迷打招呼。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍（中間持手提袋者）揮手與周邊球迷打招呼。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍的球迷在現場等待，希望可以獲得馬龍的簽名或合影。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍的球迷在現場等待，希望可以獲得馬龍的簽名或合影。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍的球迷在現場等待，許多人帶著桌球拍，希望可以讓馬龍簽名。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
陸生團30日下午到訪台北101，奧運桌球金牌選手馬龍的球迷在現場等待，許多人帶著桌球拍，希望可以讓馬龍簽名。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日
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