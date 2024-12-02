中國體操冠軍跳性感舞被禁止關注 解禁後粉絲暴增

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（中央社台北2日電）中國前女子體操國手吳柳芳接連發表跳性感舞影片，挨轟有損國家運動員形象，她的抖音帳號兩週前被禁止關注，大量影片遭下架；不過昨天解禁後，吳柳芳的粉絲數迄今暴增至556萬，翻倍成長。

綜合極目新聞、上游新聞等陸媒，吳柳芳的抖音帳號「56學姐（798）」1日晚上解禁後，粉絲關注數量暴增，中午突破500萬大關；截至下午5時，已達556萬。中國網友多表示，吳柳芳「昔日為國而跳，今日為自己人生而跳」，反問「不偷不搶，為何不行？」

11月24日晚，吳柳芳的抖音帳號因違反社區規定被禁止關注，她的許多跳性感舞影片遭下架，57支短影音目前僅存7支。當時陷入輿論爭議的吳柳芳，粉絲數停留在258萬。

即將30歲的吳柳芳曾是中國國家女子體操隊選手，2008年首次入選國家隊，並在國際賽事多次獲得世界級體操項目冠軍，但因為傷病影響未能參加2013年倫敦奧運，並在之後宣布退役。

吳柳芳今年轉型當網紅，11月連續發表多支跳性感舞的短影音並進行直播，挨轟跳「擦邊舞」出賣色相，有損國家運動員形象。

其中，東京奧運女子平衡木冠軍管晨辰在其評論區留言：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了」，引發吳柳芳回酸。

原本吳柳芳帳號關注人數不到5萬，在「管晨辰批吳柳芳擦邊」後，她短短一天漲粉200多萬，卻也陷入與論爭議，抖音帳號遭禁止關注。

管晨辰隔天受訪時強調，她見不得有人給體操帶來負面影響，「體操是一項神聖的事業」。據其了解，「國家對她（吳柳芳）是有保障的，她的路本是光明的，是她自己選擇了這條路」。

管晨辰還說，吳柳芳在抖音置頂的短影音裡穿著巴黎奧運的運動員服裝，直播時扯上體操冠軍的頭銜，穿著內衣在大街上跳舞，有沒有「擦邊」，大家心裡都明白，一些人就是想看她跳舞。

吳柳芳其後透過影片表示，自己並非刻意炒作，而是「為了生活，我就是想改命」。

她說，自己以往訓練、比賽總是受傷，一直沒有取得很好的成績。出到社會後，賺錢很難，工作後也不順心，在民營體操訓練做教練，收入也不高。

吳柳芳還提到，曾簽約做網路直播，每天播滿6小時，底薪約人民幣3000、4000元（約新台幣1萬3500元到1萬8000元），但沒什麼人看，就播不下去了。然後去做老師，結果被老闆拖欠薪水。再後來，她去體校當教練，一開始說有編制，結果做了兩年還是沒法納編。

中國經濟走下坡之際，吳柳芳的境遇贏得了不少網友同情。

吳柳芳抖音帳號解禁後，粉絲數暴增，陸媒今天紛紛報導她的粉絲數已經超越管晨辰。相形之下，管晨辰的帳號已停止更新兩週，她的留言區出現大量的負面評論。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131202