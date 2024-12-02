陸生團訪長庚大學 楊倩夜市氣球射擊遊戲勝出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，今天參訪長庚大學，雙方除進行才藝交流，還特別讓團員體驗台灣夜市文化的氣球射擊遊戲，奧運射擊金牌選手楊倩勝出，獲得玩具娃娃獎勵。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團赴台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、楊倩隨團，陸生團在11月27日抵台，今天進入第6天行程，陸生團前往長庚大學，前總統馬英九也現身活動中。

雙方交流時，先由陸生團的北京大學學生演唱「聲聲慢」，再由陸生團的中山大學學生聲樂表演；台灣長庚大學方面，由曉韻合唱團進行不插電純人聲耶誕歌唱表演，以及熱舞社Hip Hop舞蹈演出。隨後馬龍、楊倩等陸生們一起體驗台灣夜市文化。

對於在氣球射擊遊戲中勝出獲得1個大玩具娃娃，楊倩開心地指出，她在大陸時也會到遊樂場、氣球攤子玩，相較於平時訓練比賽設計項目，氣球射擊遊戲可能更有趣味性也有放鬆、愉悅的效果，先前在西門町走走逛逛時就有看到這個遊戲，當時就很想玩，只是礙於行程較趕所以僅大概參觀，但覺得還蠻有趣的。

楊倩說，台灣夜市很熱鬧，也有很多年輕朋友們一起逛街吃東西，還看到有家店是站著吃的，有點像武漢邊走邊吃的乾麵，她覺得台灣同學在氣球射擊遊戲打得也很準，其實遊戲原理很簡單，大多數人理解後就能打得到。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，昨天在中信兄弟棒球隊安排下，大陸同學體驗台灣的棒球文化，他非常希望參訪學生把棒球文化傳回大陸去，讓兩岸棒球成為1個共同的橋梁，今天的夜市文化是台灣比較特有文化，例如打氣球是大家從小都有些經驗，可是大陸同學比較少，所以希望安排在學校交流中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蕭旭岑說，看到台灣同學與大陸同學其樂融融一起打氣球這麼開心，兩岸交流應該就是這樣子，「我就覺得政客的話對年輕人沒有什麼影響」，台灣與大陸同學還是其樂融融交流，他覺得這才是兩岸青年交流的真面目，「而不是民進黨他們去塑造這種恐怖、排外、玻璃心」，他覺得這也不是台灣人所樂見。

長庚大學表示，陸生團在上午11時先參觀台塑企業文化館，午餐後又參訪臨床技能與模擬中心，接續進行座談會但並未對外開放，考量到陸生團主要是碩博士生，因此長庚大學事前針對五年一貫的學生發出邀請有意願者參與，最後共有30名台灣學生參與進行交流。（編輯：戴光育）1131202