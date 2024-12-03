BBC百大傑出女性 中國女權行動者馮媛、網紅蘇敏入選

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（中央社台北3日電）英國廣播公司（BBC）公布2024年全球百位具啟發人心及影響力的女性。中國女權行動者、「北京為平婦女權益機構」共同發起人馮媛以及公路旅行者、網紅蘇敏獲選。

綜合BBC、公開資訊介紹，馮媛於1986年至2006年擔任記者，曾見證1995年在北京舉辦的聯合國第4次世界婦女大會，並自80年代開始涉足中國女權議題，在女性和媒體、愛滋病毒與愛滋病、農村婦女領導力建設等領域發起倡議。

馮媛還投注相當多的精力在反對性別暴力領域，1998年底參與反家暴網絡籌建，自此投身反家暴立法倡議、能力培訓和受害者服務。2003年，時任江蘇省婦聯主席洪天慧和其他江蘇省全國人大代表支持，首次將反家暴網絡起草的「家庭暴力防治法」建議稿提交國家立法機關，建議反家暴專門立法。

2014年馮媛參與創立「北京為平婦女權益機構」，倡議立法及執法的推動，並設立中國唯一全年無休且提供中英語服務針對性別暴力的求助熱線。中國反家暴法自2015年立法成功並於2016年施行後，該機構幾乎每年都會發布對該法的民間監測報告。

近年來，馮媛也持續支持中國MeToo的倖存者，並為僱主提供預防工作場所性騷擾的培訓。

此次入選BBC百大女性的還有中國公路旅行者、網紅蘇敏，她在50歲時逃離充斥家暴的婚姻，開車獨自環遊中國。自2020年以來，蘇敏走訪中國超過20個省份、100座城市。

蘇敏敢於挑戰現狀的行動在社交媒體上引熱議，激勵其他中年女性，在社群平台上擁有600萬名粉絲。她的經歷也被改編成電影「出走的決心」於今年上映。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131203