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吵海基會預算 羅智強沈伯洋內政委員會激烈口角

2024/12/4 14:21（12/4 14:26 更新）
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國民黨立委羅智強（質詢台站立者）、民進黨立委沈伯洋（右）4日於立法院內政委員會激烈口角。中央社記者李雅雯攝 113年12月4日
國民黨立委羅智強（質詢台站立者）、民進黨立委沈伯洋（右）4日於立法院內政委員會激烈口角。中央社記者李雅雯攝 113年12月4日
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（中央社記者李雅雯台北4日電）國民黨立委羅智強、民進黨立委沈伯洋今於立法院內政委員會激烈口角。羅直言，海基會不需要增加預算，改為「不交流基金會」才符合沈的意思；沈踏入會議室嗆「不要造謠啦」。

立法院內政委員會4日邀請大陸委員會（陸委會）主委邱垂正與海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山列席報告業務概況與備質詢。

羅智強質詢時提到，海基會應該改為「海峽不交流基金會」，根本不需要編列任何預算，這才符合一些立委的意思，因為像是「沈黑熊」（指沈伯洋）希望的正是兩岸完全不要往來、不要交流。

「不要造謠啦」、「不要利用言論免責亂講啦」，沈伯洋在羅智強質詢期間步入內政委員會會議室，對於羅智強質詢內容表達抗議；羅智強再帶有譏諷口吻嗆，「我在幫你爭取你的理念啊」、「廢了陸委會跟海基會是黑熊學院的理念啊」。

沈伯洋大罵，一直在胡亂造謠，亂說「我要監控中配」，新聞報導也不會看，別人發言內容也不看，只會隨便亂造謠，什麼監控中配這種話，「我連講都沒有講過」、「不要再利用言論免責權了」。

「很同情你，邱垂正主委也打你臉了」，羅智強再嗆，黑熊學院不要來顛倒是非，沈伯「熊」跑進來鬧場；沈伯洋回嘴，「沈伯熊是什麼啦，你連中文都不會喔」、「你造謠是你家的事」、「全立法院水準最低的立法委員就是你（指羅智強）」。

羅智強結束質詢後離開會議室，跳過幾個不在場立委後，輪到沈伯洋質詢。

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沈伯洋先聲明，立委間沒有在互相監督的，監督對象應該是行政院、各部會，很多委員利用言論免責權在立法院造謠，曾經提案立委赴對岸要先報備，原因在於風險高低控管，結果竟被扭曲為「沈伯洋要管控中配」。

沈伯洋批評，這是造謠產業鏈的生成方式，如同羅智強造謠「沈伯洋說兩岸交流全部是統戰」；真正的原意是，台灣真的想要做兩岸交流，不過對於對岸來說，其是透過交流做統戰，一直用質詢方式來造謠，「我當然覺得是很不對的」。（編輯：謝怡璇）1131204

國民黨立委羅智強（質詢台站立者）、民進黨立委沈伯洋（右）4日於立法院內政委員會激烈口角，沈伯洋踏入會議室嗆「不要造謠啦」。中央社記者李雅雯攝 113年12月4日
國民黨立委羅智強（質詢台站立者）、民進黨立委沈伯洋（右）4日於立法院內政委員會激烈口角，沈伯洋踏入會議室嗆「不要造謠啦」。中央社記者李雅雯攝 113年12月4日
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