董郁玉案牽扯日本外交官？ 日本向中國提出交涉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）共同社今天報導，針對中國在前官媒主筆董郁玉案判決中將多名可能是日本外交官的人士稱為「間諜組織代理人」，日本外務省已向中方提出交涉，表示大使館工作人員等外交活動是正當業務。

據報導，日本外務省發言人北村俊博昨天在記者會表示，關於中方判決將多名可能是日本外交官的人士稱為「間諜組織代理」一事，「已向中方提出交涉，表示大使館工作人員等外交活動是正當業務」。

報導說，日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行3日向中國駐日大使館公使傳達了上述內容。

北村俊博在記者會強調，中國去年修改的「反間諜法」不夠透明，此外還向中方傳達了「不能以和日本人交流為由讓許多中國人遭受不當損失」這一觀點。

北京市第二中級人民法院11月30日以涉嫌從事「間諜」活動為由，判處中國官媒光明日報評論部副主任董郁玉7年有期徒刑。

美國之音中文網引述董郁玉家人指出，判決書特別提到董郁玉與前日本駐中國大使垂秀夫及現任日本駐上海總領事岡田勝的接觸，並將此視為董郁玉與間諜組織特工會面的證據。

董郁玉家人表示，中國政府公開將外國大使館視為間諜組織並指控日本大使及其他外交官為間諜，讓人感到震驚。

報導提到，作為工作的一部分，62歲的董郁玉經常與外國外交官和媒體記者見面。2022年2月，董郁玉在北京一家飯店與日本外交官共進午餐時遭警方拘留，隨後被依間諜罪起訴。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131205