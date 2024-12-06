花蓮地震災後修復 陸委會資研中心重新開館

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（中央社記者李雅雯台北6日電）大陸委員會（陸委會）大陸資訊及研究中心（資研中心）在「0403花蓮地震」中受創，經過災後修復工作，重新開館、對外開放。

陸委會6日透過新聞稿表示，陸委會資研中心於4日重新開館，歡迎各界多加利用。

陸委會指出，陸委會資研中心於今年4月3日花蓮地震中受創，日前完成災後修復工作，重新對外開放，開放時間為平日週一至週五、上午9時至下午5時，例假日不開放。

陸委會表示，陸委會資研中心長期蒐集兩岸關係與中國大陸政治、經濟、社會等領域研究資源，館藏豐富，除了用於支援陸委會業務參考外，也提供外界閱覽。

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陸委會副主委梁文傑昨天於例行記者會上提到，陸委會資研中心有相當長的歷史，也是國內各界研究兩岸關係人士經常會用到的資料庫，由於花蓮地震關係，資研中心一度閉館，經過這段期間整修後，在4日重新對外開放。

陸委會官網簡介，資研中心成立於民國83年1月31日，館藏特色為中國大陸及兩岸關係研究資訊，開放各界學術研究與利用，年滿18歲有研究需求者，可持身分證明文件換取出入證後入內使用。（編輯：陳鎧妤）1131206