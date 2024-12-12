川普上任前 中共外事商務部門赴美交流及表態溝通

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（中央社記者邱國強北京12日電）美國總統當選人川普尚未上任，中國對美國除反制科技圍堵等措施外，私下也派員穿梭尋求接觸。中共中聯部今天公布，中聯部副副部長陸慷1至7日已前往美國華盛頓、紐約、舊金山訪問，與美方官員及民間入士深入交換意見。

此外，中國商務部發言人何亞東今天也在回答媒體有關中方是否派員與川普（Donald Trump）團隊就經貿議題進行溝通表示，中方除與美國商務部保持密切溝通外，也對與「新一屆美國政府」經貿團隊接觸溝通持開放態度。

根據中共中央對外聯絡部官網公布內容，陸慷1至7日率團訪問美國華盛頓、紐約、舊金山等地，分別會見美國白宮、國務院官員，國會議員及工商界、智庫、媒體、大學院校、社團、企業等各界有關人士，就中美關係等深入交換意見。

這項公布並未公布與陸慷接觸的美方人員名單，也未提到接觸的具體內容及雙方各自表達的意見。陸慷曾任中國外交部發言人兼新聞司長，後任美大司長及中國駐印尼大使，今年3月調任中聯部副部長。

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另外，中國商務部下午舉行例行記者會，何亞東在回答上述提問時表示，中方一直通過中美商務部溝通交流機制，與美方商務部團隊保持密切溝通，中方也對與「新一屆美國政府」經貿團隊接觸溝通持開放態度。

何亞東不忘強調，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的。中方願本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，與美方加強對話協調、妥善管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。（編輯：周慧盈）1131212