陸籍男在台就醫家屬稱不能來台 陸委會：未提出申請

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（中央社記者謝怡璇台北15日電）今年10月一艘郵輪行經花蓮外海時，船上一名陸籍男子疑似腦中風，後送花蓮救治。日前傳出家屬想來台看望，證件卻辦不下來的問題；陸委會回應，家屬並未提出來台探視申請。

中國新聞網昨天報導，家屬想來台看望但證件辦不下來，家屬不能來台，病人也接不回去。最後在國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚辦公室的共同幫助下，慈濟醫院醫護人員14日將陸籍男子送回中國大陸。

針對報導提及家屬來台證件辦不下來一事，陸委會回應，在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有來台證件辦不下來的情況。

陸委會表示，本案係陸委會主管機關接獲郵輪緊急救援通報後，基於急難救助的精神，將該名大陸人士從郵輪接到花蓮醫治。

10月13日，一艘預定開往日本宮古島的歌詩達郵輪行經花蓮外海約45浬處時，船上一名75歲、陸籍男子疑似腦中風，緊急通報花蓮港務單位協助救援；空勤總隊直升機10月15日凌晨飛往外海吊掛，將男子送花蓮慈濟醫院治療。（編輯：周慧盈）1131215