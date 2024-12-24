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中國8省市公布2025年首季發債計畫 規模逾1.34兆元

2024/12/24 15:48
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（中央社台北24日電）陸媒報導，截至23日下午，中國已有8個省市公布2025年第1季地方政府債券發行計劃，規模超過人民幣3000億元（下同，約新台幣1.34兆元）。

據第一財經統計，已有8個地方政府，包括四川、福建、河北、貴州、雲南、海南、甘肅、寧波等地，在「中國債券信息網」上公布2025年第1季地方政府債券發行計劃，合計約3387億元，其中新增債券約1041億元，再融資債券約2346億元；四川、海南兩地更計劃在2025年1月下旬發行新增債券。

在中國地方財政收支矛盾較大，政府投資更依賴發行債券籌資的狀況下，2025年第1季地方政府債券發行規模、投向等是觀察財政發力的重要窗口。

中國財政部早在11月就表示正在制定2025年地方債額度提前下達的工作方案。按照全國人大常委會授權，國務院在當年新增地方政府債務限額（包括一般債務限額和專項債務限額）的60%以內，提前下達下一年新增地方政府債務限額，以便地方加快發債進度，保障重點領域重大項目資金需求。

據官方數據，2024年新增債務限額為4.62兆元，按60%上限比例計算，2025年提前下達新增債務限額將低於約2.77兆元。專家普遍預計提前下達額度將超過2兆元，加上地方已獲得2兆元用於置換隱性債務的再融資債券額度，預計2025年第1季發債規模將超過1兆元。

中央財經大學教授溫來成表示，部份地方政府公布發債計畫，意味著2025年部分新增債務額度已提前下達至各省市，預計這一額度可能在2.7兆元左右。

他說，最近2兆元置換隱性債務的再融資債券發行，僅用1個多月時間完成，地方發債積極性高。在當前地方財政較困難的情況下，地方對債券資金需求旺盛，預計明年發債進度要快於今年。

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中國城投五十人論壇秘書長胡恒松認為，2025年的經濟發展形勢會更為複雜，因此2025年上半年，特別是第1季的專項債發行進度會加速，尤其是用於置換隱性債務的部分，將助於降低地方政府財務負擔。同時，土地儲備專項債券隨時可能會重啟，有可能加大發行規模，用於對沖房地產下行壓力，也有助於加速上半年專項債發行進度。

據中國財政部數據，2022年至2024年的第1季，地方政府債券發行規模均超過1兆元，分別約1.8兆元、2.1兆元、1.6兆元。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1131224

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