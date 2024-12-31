中國列2025年9大經濟任務 擴內需控制新增房市用地

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（中央社台北31日電）中共黨媒人民日報今天刊登中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀的發文，列出明年9大經濟重點任務，包括全方位擴內需、控制新增房地產用地供應及持續推動房地產市場止跌回穩等。

韓文秀的發文提到，中國今年經濟增長預計5%左右，對全球經濟增長貢獻率接近30%。國際收支基本平衡，外匯存底保持在3.2兆美元以上。

文章指出，中國經濟目前仍面臨一些困難挑戰，主要是國內需求、特別是消費需求不足，部分企業生產經營困難，民眾就業增收面臨壓力，一些領域風險隱患仍然較多。從國際來看，地緣政治衝突加劇，全球保護主義上升，外部環境變化帶來的不利影響加深。

文章表示，2025年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡。為此要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率、增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券，加大財政支出，確保有力拉動經濟增長。

此外，要實施適度寬鬆貨幣政策，要適時降準降息等，保持流動性充裕，推動社會綜合融資成本下降，以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

文章列出2025年9項重點任務，一是大力提振消費、提高投資效益。文中指出，與全球主要經濟體相比，中國內需不足、消費率較低，全方位擴大國內需求是當前和今後一個時期政策發力的重要方向。

為此要實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負；要加強擴大「兩新」政策，即大規模設備更新和消費品以舊換新，以及更大力度支持「兩重」項目，即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

二是以科技創新引領新質生產力發展，要加強基礎研究和關鍵核心技術攻關。三是推動標誌性改革舉措落地見效，包括推出民營經濟促進法。四是擴大高水平對外開放，著力穩外貿、穩外資。

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五是有效防範化解重點領域風險，包括房地產市場風險、地方政府債務風險和中小金融機構風險。要持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產用地供應。

六是統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，要嚴守耕地紅線。七是加大區域戰略實施力度，八是加緊經濟社會發展全面綠色轉型，推動全國碳市場建設。九是加大保障和改善民生力度，實施重點就業支持計劃，促進高校（大學）畢業生就業。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131231