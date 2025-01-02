曾隨團訪台 彭弋航名列北京清華年度人物

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（中央社台北2日電）北京清華大學學生彭弋航獲選為清大年度人物。彭弋航去年曾代表北京清大、受馬英九基金會邀請到訪台灣。

彭弋航當時到訪台灣期間，因氣質出眾受到台灣民眾的關注。微信公眾號「清華大學學生會」去年12月31日公布2024年清華大學學生年度人物，清華大學日新書院2023級本科生彭弋航位列其中。

人物介紹指出，彭弋航2024年11月到訪台灣參加馬英九基金會組織的9天8夜交流訪問活動，「她始終牢記自己的使命—通過文化交流促進兩岸關係和平發展」。

介紹說，她在此次活動中展現出的風采和素養引起了中外媒體的廣泛關注與報導，包含中國官媒中新社、新華社等都對其進行深度報導，全網產生3800多篇報導訊息，超過百萬的閱讀量，觸及近億次。

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介紹又說，在赴台交流活動後，彭弋航表示，期待馬蘭花能夠在海峽兩岸的土地上一同綻放，讓中華文化成為連接兩岸青年心靈的堅固情感紐帶。

中國解放軍東部戰區1日發布「中國人」MV，以港星劉德華的歌曲「中國人」為背景音樂，將共軍演訓、環台軍演及馬英九基金會邀請中國桌球選手馬龍與中生團訪台等畫面剪輯為影片，其中包含彭弋航，以及說出「中國台北隊」引發爭議的復旦女大生宋思瑤。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140102